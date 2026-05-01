‘लगान’ के निर्देशक आशुतोष गोवारिकर बने 57वें IFFI के फेस्टिवल डायरेक्टर, 40 साल पुराना है रिश्ता मनोरंजन May 01, 2026

'लगान' जैसी कालजयी फिल्में देने वाले दिग्गज निर्देशक आशुतोष गोवारिकर को गोवा में होने वाले 57वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) का 'फेस्टिवल डायरेक्टर' नियुक्त किया गया है। IFFI के साथ गोवारिकर का रिश्ता साल 1984 से है, और हाल ही में उन्होंने महोत्सव के 2024 संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय जूरी प्रेसिडेंट की भूमिका भी निभाई थी। अब वो इस प्रतिष्ठित समारोह में एक नई भूमिका निभाएंगे।