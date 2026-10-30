नसीरुद्दीन शाह पर निर्माता अशोक पंडित का पलटवार

नसीरुद्दीन शाह पर जमकर बरसे अशोक पंडित, बोले- दया आती है; उन्हें मनोचिकित्सक की जरूरत

लेखन नेहा शर्मा 10:56 am Oct 30, 202610:56 am

क्या है खबर?

जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्र संघ की बहाली की मांग कर रहे छात्रों का समर्थन करने और खुद को 'दिमागी नक्सल' बताने पर दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह घिर गए हैं। उनके इस बयान पर फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने तीखा हमला बोला है। अशोक पंडित ने आरोप लगाया कि नसीरुद्दीन शाह लगातार हताशा और बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अभिनेता को अपनी दिमागी हालत ठीक करने के लिए किसी मनोचिकित्सक सलाह लेनी चाहिए।