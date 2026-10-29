'धुरंधर' में रणवीर सिंह या 'एनिमल' में रणबीर कपूर, वरुण धवन को कौन आया ज्यादा पसंद?

रणबीर ने संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'एनिमल' (2023) में अपने करियर का सबसे बेहतरीन अभिनय किया। 'एनिमल' बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत बड़ी हिट रही और इसने दुनिया भर में 915 करोड़ रुपये की कमाई की।

वहीं रणवीर ने आदित्य धर की 'धुरंधर' भारतीय जासूस बनकर सबका दिल जीत लिया। जहां 'धुरंधर' ने दुनिया भर में 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की, वहीं 'धुरंधर 2' ने दुनियाभर में 1800 करोड़ रुपये की कमाई की।