इमरान खान पर भड़के अशोक पंडित- पहले पढ़ें, बड़ों से कानून समझें; फिर सड़क पर उतरें

अशोक पंडित ने मुंबई पुलिस द्वारा अभिनेता इमरान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस थमाए जाने पर खुशी जाहिर की है।

मुंबई में राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने पर अभिनेता की आलोचना करते हुए अशोक ने उनकी भूमिका पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद इमरान का देश के राजनीतिक प्रदर्शनों में शामिल होना पूरी तरह से गलत है। कानून के मुताबिक किसी विदेशी को देश में अशांति फैलाने का अधिकार नहीं है।