'डॉन 3' में देरी की असली वजह सामने आई (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@honey-irani)

'डॉन 3' क्यों टली? फरहान अख्तर की मां हनी ईरानी ने बता दी अंदर की बात

लेखन नेहा शर्मा 04:43 pm Feb 03, 202604:43 pm

क्या है खबर?

फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' के इंतजार के बीच उनकी मां हनी ईरानी ने बड़ा खुलासा किया है। हनी ने बताया कि फिल्म में हो रही देरी की वजह सिर्फ स्क्रिप्टिंग नहीं, बल्कि फरहान का पिछला मुश्किल दौर भी है। हाल ही में आई फिल्म '120 बहादुर' की बॉक्स ऑफिस असफलता और निजी जीवन में हुए नुकसान ने फरहान को काफी प्रभावित किया है। यही वजह है कि वो 'डॉन 3' जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर जल्दबाजी नहीं कर रहे।