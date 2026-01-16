OTT पर धाक जमाने आई '120 बहादुर', जानिए कहां देखें फरहान अख्तर की फिल्म
क्या है खबर?
फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' की ग्लोबल स्ट्रीमिंग का ऐलान कर दिया गया है। यह फिल्म पिछले साल 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। करीब 2 महीने बाद और गणतंत्र दिवस से ठीक कुछ दिन पहले निर्माताओं ने इसे OTT पर स्ट्रीम कर दिया है। फरहान ने सोशल मीडिया पर खुद फिल्म की स्ट्रीमिंग से जुड़ी जानकारी साझा की है। रजनीश 'रेजी' घई द्वारा निर्देशित '120 बहादुर' भारतीय सैन्य इतिहास के एक यादगार अध्याय से प्रेरित है।
OTT
इस OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर'
एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी '120 बहादुर' को 16 जनवरी से अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध कराया गया है। हालांकि इसे देखने का लुत्फ सिर्फ वही लोग उठा सकेंगे जिनके पास सब्सक्रिप्शन होगा। IMDb पर इस फिल्म को 7.2 की रेटिंग दी गई है। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कुछ खास नहीं था।इसने बॉक्स ऑफिस पर महज 20 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था। फिल्म में फरहान के अलावा, राशि खन्ना और एजाज खान प्रमुख किरदार में हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए आधिकारिक पोस्ट
120 Bahadur is now streaming on @PrimeVideoIN. Watch now. #120BahadurOnPrime#RaashiiKhanna #SparshWalia #AjinkyaDeo #EijazKhan #VivanBhatena #AnkitSiwach #AshutoshShukla #AtulSingh #BrijeshKaranwal #DevendraAhirwar #DhanveerSingh #DigvijayPratap #SahibVerma @RazyGhai… pic.twitter.com/ut3dnCE3VH— Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) January 16, 2026
फिल्म
फिल्म '120 बहादुर' के बारे में जानिए
'120 बहादुर' 1962 के भारत-चीन युद्ध की रेजांग ला की ऐतिहासिक लड़ाई से प्रेरित एक वॉर ड्रामा है। फरहान इसमें मेजर शैतान सिंह भाटी का किरदार निभा रहे हैं, जिन्हाेंने 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 भारतीय जवानों के साथ मिलकर 3000 चीनी सैनिकों का सामना किया था। माइनस 24 डिग्री तापमान में भारतीय जवानों के संघर्ष और बलिदान की गाथा को बड़े पर्दे पर बखूबी उतारा गया है। फिल्म में अंकित सिवाच और विवियन भटेना भी हैं।