OTT पर धाक जमाने आई '120 बहादुर', जानिए कहां देखें फरहान अख्तर की फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 12:34 pm Jan 16, 202612:34 pm

क्या है खबर?

फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' की ग्लोबल स्ट्रीमिंग का ऐलान कर दिया गया है। यह फिल्म पिछले साल 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। करीब 2 महीने बाद और गणतंत्र दिवस से ठीक कुछ दिन पहले निर्माताओं ने इसे OTT पर स्ट्रीम कर दिया है। फरहान ने सोशल मीडिया पर खुद फिल्म की स्ट्रीमिंग से जुड़ी जानकारी साझा की है। रजनीश 'रेजी' घई द्वारा निर्देशित '120 बहादुर' भारतीय सैन्य इतिहास के एक यादगार अध्याय से प्रेरित है।