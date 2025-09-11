'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का नया गाना 'तेनु की पता' जारी (तस्वीर: एक्स/@TSeries)

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का नया गाना 'तेनु की पता' जारी, दिलजीत दोसांझ ने लगाए सुर

लेखन दीक्षा शर्मा 01:30 pm Sep 11, 202501:30 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज के जरिए आर्यन निर्देशन में कदम रखा है और इसकी कहानी भी उन्होंने खुद ही लिखी है। इस सीरीज के हीरो लक्ष्य लालवानी हैं और इसमें उनकी जोड़ी सहर बंबा के साथ बनी है। अब 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का नया गाना 'तेनु की पता' रिलीज हो गया है।