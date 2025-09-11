'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का नया गाना 'तेनु की पता' जारी, दिलजीत दोसांझ ने लगाए सुर
क्या है खबर?
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज के जरिए आर्यन निर्देशन में कदम रखा है और इसकी कहानी भी उन्होंने खुद ही लिखी है। इस सीरीज के हीरो लक्ष्य लालवानी हैं और इसमें उनकी जोड़ी सहर बंबा के साथ बनी है। अब 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का नया गाना 'तेनु की पता' रिलीज हो गया है।
गाना
कब और कहां देख पाएंगे सीरीज?
'तेनु की पता' गाने को दिलजीत दोसांझ, आर्यन खान और उज्वल गुप्ता ने मिलकर गाया है। राघव जुयाल, बॉबी देओल, मनोज पहवा और मोना सिंह जैसे कलाकार भी इस सीरीज में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस सीरीज के प्रोडक्शन का काम रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले आर्यन खान की मां और शाहरुख की पत्नी गौरी खान ने संभाला है। बता दें कि 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का प्रीमियर 18 सितंबर, 2025 से नेटफ्लिक्स पर होगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Irada? Clear hai. 🔥— T-Series (@TSeries) September 11, 2025
Vibe? Killer hai. 🥊 #TenuKiPata x @diljitdosanjh out now https://t.co/m2reEPdeyg
Watch The Ba***ds of Bollywood, out 18 September, only on Netflix.
#TheBadsOfBollywood @RedChilliesEnt @NetflixIndia @gaurikhan @iamsrk #AryanKhan #BhushanKumar… pic.twitter.com/punrJXp2zc