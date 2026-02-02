प्रभास की 'आदिपुरुष' जैसा होगा 4,000 करोड़ी 'रामायण' का हाल? अरुण गोविल ने कही ये बात
क्या है खबर?
प्रभास की 'आदिपुरुष' के कड़वे अनुभव के बाद दर्शकों के मन में एक ही सवाल था, क्या रणबीर कपूर की 4,000 करोड़ी 'रामायण' भी वैसी ही होगी? इस भारी सस्पेंस के बीच, टीवी के सबसे चहेते 'राम' अरुण गोविल ने इस पर चुप्पी तोड़ दी है। फिल्म में राजा दशरथ की भूमिका निभा रहे अरुण ने रणबीर के 'राम' अवतार पर साफ कह दिया कि भगवान बनने के लिए लुक के साथ रूह का साफ होना भी जरूरी है।
दो टूक
"राम बनने के लिए साफ रूह और अच्छा इंसान होना जरूरी"
अरुण ने PTI से कहा, "भगवान की भूमिका निभाने के लिए आपकी आत्मा का शुद्ध और अच्छा होना जरूरी है। साथ ही आपको एक बेहतर इंसान भी होना चाहिए। नितेश तिवारी की 'रामायण' बहुत अच्छी लग रही है। नितेश के साथ-साथ फिल्म की पूरी टीम ने इसे बनाने में बहुत कड़ी मेहनत की है। रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो न केवल एक बेहतरीन अभिनेता हैं, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं।"
तुलना
'आदिपुरुष' की तुलना 'रामायण' से करना गलत
अरुण ने साफ कहा कि 4,000 करोड़ी 'रामायण' की तुलना प्रभास की 'आदिपुरुष' से करना गलत है। उनका मानना है कि हर फिल्म निर्माता का नजरिया अलग होता है और किसी एक फिल्म की विफलता या विवाद के आधार पर नितेश तिवारी की 'रामायण' को पहले से ही आंकना गलत होगा। अरूण ने स्पष्ट किया कि 'आदिपुरुष' एक अलग प्रयास था और आने वाली ये फिल्म एक बिल्कुल नया और अलग प्रोजेक्ट है, जिसे उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए।
लुक
भगवान जैसा दिखना जरूरी- अरुण
अरुण ने साफतौर पर कहा कि जब एक मानक तय कर दिया जाता है तो तुलना होना स्वाभाविक है। उन्होंने रणबीर या किसी भी अन्य अभिनेता के लिए कहा, "मेरा मानना है कि भगवान की भूमिका निभाने के लिए आपको वैसा ही दिखना चाहिए। लुक बहुत महत्वपूर्ण है। जब लोग आपको स्क्रीन पर देखें तो उन्हें आपमें भगवान नजर आने चाहिए। उन्हें आपको देखकर ये महसूस होना चाहिए कि हां, भगवान ऐसे ही हो सकते हैं।"
फिल्म
5,000 साल पुराने युग को बड़े पर्दे पर उतारेगी 'रामायण'
फिल्म में राजा दशरथ की भूमिका निभा रहे 68 वर्षीय अरुण ने बताया कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग बहुत पहले ही पूरी कर ली थी। 'रामायण' नमित मल्होत्रा के 'प्राइम फोकस स्टूडियो' और 'DNEG' द्वारा यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस' के सहयोग से बन रही है, जो भारतीय महाकाव्य की जड़ों से जुड़ी है। फिल्म की कहानी हमें 5,000 साल पीछे उस दौर में ले जाएगी, जिसे आधुनिक तकनीक और VFX के जरिए बड़े पर्दे पर उतारा जा रहा है।