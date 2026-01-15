'रामायण' का पोस्टर इस खास दिन होगा जारी? 'श्रीराम' बनकर दर्शन देंगे रणबीर कपूर
क्या है खबर?
रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' का ऐलान जब से हुआ है लोग इसे देखने के लिए उतावले हैं। पिछले साल नितेश तिवारी ने इस बहुचर्चित महाकाव्य का घोषणा टीजर जारी किया था जिसमें श्रीराम बने रणबीर की हल्की सी झलक देखने को मिली थी। 2026 में पहली कड़ी के साथ रिलीज होने वाली इस फिल्म पर मार्च में अपडेट मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'रामायण' का पहला पोस्टर खास दिन पर जारी करने की योजना बनाई जा रही है।
पोस्टर
राम नवमी का खास मौका, आ सकता है 'रामायण' का पहला पोस्टर
'रामायण' निर्माता अपनी महत्वकांक्षी परियोजना पर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन फिल्म का पोस्टर अभी जारी नहीं हुआ है। ई-टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 27 मार्च को रणबीर और यश अभिनीत 'रामायण' का पहला पोस्टर जारी किया जाएगा। इसके साथ ही लोगों की फिल्म की भव्यता की पहली झलक देखने को मिलेगी। हालांकि, निर्माताओं ने अभी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। पहले चर्चा थी कि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर निर्माता कुछ अपडेट दे सकते हैं।
फिल्म
'रामायण' के बारे में जानिए
दिवाली, 2026 में रिलीज होने वाली फिल्म 'रामायण' में श्रीराम के किरदार में रणबीर और माता सीता के किरदार में साई पल्लवी हैं। रावण का किरदार यश निभा रहे हैं। इसके अलावा, सनी देओल हनुमान के किरदार में, रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में, लारा दत्ता कैकेयी के रूम में और राजा दशरथ के किरदार में अरुण गोविल हैं। फिल्म को 2 भागों में रिलीज किया जाएगा। 'रामायण: पार्ट 1' का बजट 800 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।