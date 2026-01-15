रणबीर कपूर की 'रामायण' पर अपडेट

'रामायण' का पोस्टर इस खास दिन होगा जारी? 'श्रीराम' बनकर दर्शन देंगे रणबीर कपूर

लेखन ज्योति सिंह 02:24 pm Jan 15, 202602:24 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' का ऐलान जब से हुआ है लोग इसे देखने के लिए उतावले हैं। पिछले साल नितेश तिवारी ने इस बहुचर्चित महाकाव्य का घोषणा टीजर जारी किया था जिसमें श्रीराम बने रणबीर की हल्की सी झलक देखने को मिली थी। 2026 में पहली कड़ी के साथ रिलीज होने वाली इस फिल्म पर मार्च में अपडेट मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'रामायण' का पहला पोस्टर खास दिन पर जारी करने की योजना बनाई जा रही है।