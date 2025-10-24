'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर हुई बेअसर, तीसरे दिन बटोरे सिर्फ इतने

लेखन ज्योति सिंह 10:02 am Oct 24, 202510:02 am

क्या है खबर?

बंपर ओपनिंग लेने वाली फिल्मों पर हर किसी की नजर होती है। मुश्किल होता है, तो उसका लंबे समय तक मोटी कमाई के साथ टिके रहना। अक्सर पहले दिन अच्छी कमाई करने वाली फिल्में 2 या 3 दिनों में दम तोड़ने लगती हैं, जैसा अभी 'एक दीवाने की दीवानियत' के साथ हो रहा है। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा अभिनीत इस फिल्म ने रिलीज के तीसरे ही दिन बॉक्स ऑफिस पर रेंगना शुरू कर दिया है। यहां देखिए ताजा कलेक्शन।