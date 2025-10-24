'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर हुई बेअसर, तीसरे दिन बटोरे सिर्फ इतने
क्या है खबर?
बंपर ओपनिंग लेने वाली फिल्मों पर हर किसी की नजर होती है। मुश्किल होता है, तो उसका लंबे समय तक मोटी कमाई के साथ टिके रहना। अक्सर पहले दिन अच्छी कमाई करने वाली फिल्में 2 या 3 दिनों में दम तोड़ने लगती हैं, जैसा अभी 'एक दीवाने की दीवानियत' के साथ हो रहा है। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा अभिनीत इस फिल्म ने रिलीज के तीसरे ही दिन बॉक्स ऑफिस पर रेंगना शुरू कर दिया है। यहां देखिए ताजा कलेक्शन।
कारोबार
'एक दीवाने की दीवानियत' का तीसरे दिन का कलेक्शन
'एक दीवाने की दीवानियत' को दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। दो दिन तक ठीक-ठाक कमाई करने के बाद तीसरे दिन इसे बड़ा झटका लगा है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने तीसरे दिन सिर्फ 6 करोड़ रुपये कमाए हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपये से ओपनिंग ली थी। दूसरे दिन 7.75 करोड़ कमाए थे। 3 दिनों में 'एक दीवाने की दीवानियत' कुल 22.75 करोड़ रुपये जुटा पाई है।
बजट
बजट वसूलने से इतनी दूर फिल्म
'एक दीवाने की दीवानियत' का कुल बजट 30 करोड़ रुपये बताया गया है। हर्षवर्धन और सोनम अभिनीत ये फिल्म वसूलने के करीब है। उम्मीद की जा रही है कि वीकेंड के मौके पर फिल्म को बढ़त मिल सकती है, लेकिन आयुष्मान खुराना अभिनीत 'थामा' इसके लिए रुकावट साबित हो सकती है। दूसरी ओर ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' भी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाए हुए है। फिल्म ने 22 दिनों में 563 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है।