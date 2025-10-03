'भागवत चैप्टर 1: राक्षस' का दमदार ट्रेलर जारी; अरशद वारसी या जितेंद्र कुमार, कौन पड़ा भारी? 

'भागवत चैप्टर 1: राक्षस' के ट्रेलर की शुरुआत भागवत (अरशद) से होती है जिसे क्राइम ब्रांच से हटाकर रॉबर्ट्सगंज ट्रांसफर किया गया है। यहां उसकी मुलाकात एक लाचार पिता से होती है जो अपनी लापता बेटी को ढूंढने के लिए मदद मांग रहा है। भागवत जांच शुरू करता है और समीर (जितेंद्र) को गिरफ्तार कर लेता है। मामला अदालत पहुंचता है। ट्रेलर में समीर जो आत्मविश्वास दिखाता है, उससे स्पष्ट नहीं हुआ कि वह पीड़ित है या अपराधी।

कास्ट

फिल्म के निर्माता और कास्ट

'भागवत चैप्टर 1: राक्षस' के निर्देशक अक्षय शेरे हैं। जियो स्टूडियोज, बावेजा स्टूडियो, डॉग 'एन' बोन पिक्चर्स के तहत इसका निर्माण किया गया है। वहीं निर्माता ज्योति देशपांडे, पम्मी बावेजा, हरमन बावेजा, कनिष्क गंगवाल, अक्षय शेरे हैं। फिल्म में अरशद और जितेंद्र के अलावा आयशा कडुस्कर भी हैं। ट्रेलर देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि अरशद के मुकाबले जितेंद्र दमदार लगे हैं। कई जगहों पर वह विक्रांत मैसी के 'सेक्टर 36' वाले किरदार की याद दिलाते हैं।