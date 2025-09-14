कार्तिक आर्यन-अनन्या पांडे की 'तू मेरी मैं तेरा..' की रिलीज तारीख बदली, अब कब आएगी फिल्म?
क्या है खबर?
कार्तिक आर्यन आने वाले दिनों में कई चर्चित फिल्मों में नजर आएंगे। इन्हीं में से एक है 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'। फिल्म में कार्तिक के साथ अनन्या पांडे होंगी। दोनों इस फिल्म में रोमांस के साथ-साथ कॉमेडी का तड़का भी लगाएंगे। फिल्म पहले अगले साल वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज होने वाली थी और अब इसकी रिलीज में बदलाव हुआ है। फिल्म इसी साल दिसंबर में यानी तय समय से पहले दर्शकों के बीच आएगी।
ऐलान
31 दिसंबर, 2025 को दर्शकों के बीच आएगी फिल्म
करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही ये फिल्म अब 31 दिसंबर को सिनेमाघरों का रुख करेगी। सोशल मीडिया पर निर्माताओं ने फिल्म की नई रिलीज तारीख का ऐलान किया है। जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में एक खास भूमिका निभाने वाले हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके समीर विद्वांस इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाल रहे हैं। करण के साथ-साथ उद्योगपति से निर्माता बने आदर पूनावाला ने भी इस फिल्म पर पैसा लगाया है।
आगाज
नए साल को खास बनाने आ रहे कार्तिक-अनन्या
कार्तिक और अनन्या के प्रशंसकाें की नए साल की शाम इस फिल्म के साथ यकीनन और खास हो जाएगी। नीना गुप्ता, महिमा चौधरी, मुश्ताक खान और गौरव पांडे भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। पहले ये फिल्म 13 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। पिछले कुछ समय से यूरोप में इस फिल्म की शूटिंग चल रही है, जहां से सामने आया कार्तिक का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
पिछली फिल्म
इस फिल्म में साथ काम कर चुके कार्तिक-अनन्या
बता दें कि इससे पहले कार्तिक और अनन्या फिल्म 'पति पत्नी और वो' में साथ काम कर चुके हैं। रिश्तों के बनते-बिगड़ते समीकरण को इस फिल्म में बड़े हल्के-फुल्के अंदाज में पेश किया गया था। मुदस्सर अजीज के निर्देशन में बनी इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी। भूमि पेडनेकर भी इस फिल्म में अहम भूमिका में थीं। 45 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 117 करोड़ रुपये कमाए थे।
आगामी फिल्में
कार्तिक और अनन्या की आने वाली दूसरी फिल्में
कार्तिक ने अपनी अगली फिल्म के लिए पहली बार निर्देशक विष्णुवर्धन से हाथ मिलाया है, जिन्हें सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की फिल्म 'शेरशाह' के लिए जाना जाता है। उनके पास निर्देशक अनुराग बसु की फिल्म भी है, जिसमें कार्तिक की जोड़ीदार श्रीलीला हैं। निर्देशक शिमित अमीन की फिल्म भी कार्तिक के खाते से जुड़ी है। उधर अनन्या 'मुंज्या' वाले अभय वर्मा के साथ 'छूमंतर' लेकर आ रही हैं, वहीं फिल्म 'चांद मेरा दिल' भी उनके पास है।