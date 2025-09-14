कार्तिक आर्यन-अनन्या पांडे की 'तू मेरी मैं तेरा..' की रिलीज तारीख बदली, अब कब आएगी फिल्म?

कार्तिक आर्यन आने वाले दिनों में कई चर्चित फिल्मों में नजर आएंगे। इन्हीं में से एक है 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'। फिल्म में कार्तिक के साथ अनन्या पांडे होंगी। दोनों इस फिल्म में रोमांस के साथ-साथ कॉमेडी का तड़का भी लगाएंगे। फिल्म पहले अगले साल वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज होने वाली थी और अब इसकी रिलीज में बदलाव हुआ है। फिल्म इसी साल दिसंबर में यानी तय समय से पहले दर्शकों के बीच आएगी।

ऐलान 31 दिसंबर, 2025 को दर्शकों के बीच आएगी फिल्म करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही ये फिल्म अब 31 दिसंबर को सिनेमाघरों का रुख करेगी। सोशल मीडिया पर निर्माताओं ने फिल्म की नई रिलीज तारीख का ऐलान किया है। जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में एक खास भूमिका निभाने वाले हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके समीर विद्वांस इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाल रहे हैं। करण के साथ-साथ उद्योगपति से निर्माता बने आदर पूनावाला ने भी इस फिल्म पर पैसा लगाया है।

आगाज नए साल को खास बनाने आ रहे कार्तिक-अनन्या कार्तिक और अनन्या के प्रशंसकाें की नए साल की शाम इस फिल्म के साथ यकीनन और खास हो जाएगी। नीना गुप्ता, महिमा चौधरी, मुश्ताक खान और गौरव पांडे भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। पहले ये फिल्म 13 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। पिछले कुछ समय से यूरोप में इस फिल्म की शूटिंग चल रही है, जहां से सामने आया कार्तिक का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।