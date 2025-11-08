अनुष्का शर्मा की 7 साल बाद पर्दे पर वापसी, 'चकदा एक्सप्रेस' पर आया ये धांसू अपडेट

उत्साह फिल्म रिलीज करने को उत्सुक निर्माता अनुष्का ने साल 2022 में ही 'चकदा एक्सप्रेस' की शूटिंग की थी, लेकिन फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई। मिड डे के मुताबिक, अब निर्माता इसे रिलीज करने के लिए उत्सुक हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हालिया ऐतिहासिक जीत के बाद निर्माताओं ने नेटफ्लिक्स को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि झूलन गोस्वामी जैसी महान खिलाड़ी पर बनी ये बायोपिक दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए और किसी विवाद या अड़चन से ऊपर उठकर फिल्म को रिलीज किया जाना चाहिए।

उम्मीद महिला क्रिकेट टीम की जीत ने बढ़ाई उम्मीदें फिल्म जिस तरह से आगे बढ़ रही थी, वो नेटफ्लिक्स के शीर्ष अधिकारियों को पसंद नहीं आया। इसका प्रोडक्शन बजट बढ़ गया। हालांकि, उन्हें लगता है कि ये एक मजबूत फिल्म है। 'चकदा एक्सप्रेस' के अधिकार फिलहाल नेटफ्लिक्स के पास हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हालिया जीत ने नेटफ्लिक्स का ध्यान इस बायोपिक की ओर खींचा है। अंदरूनी चर्चा शुरू हो गई है और उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक फिल्म की रिलीज पर फैसला हो जाएगा।

बायोपिक झूलन गोस्वामी का जीवन पर्दे पर लाएगी फिल्म 'चकदा एक्सप्रेस' झूलन गोस्वामी की बायोपिक है। ये फिल्म क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के निजी जीवन और करियर पर आधारित है। फिल्म आने वाली है और नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। बात करें अनुष्का की निजी जिंदगी की तो वो विराट कोहली के साथ लंदन में रह रही हैं। वो साल 2024 में बाहर चली गई थीं। लंदन में वे शोर-शराबे और ग्लैमर से दूर एक शांत जीवन जी रही हैं। काम के सिलसिले में अनुष्का समय-समय पर भारत आती रहती हैं।