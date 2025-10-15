रणवीर सिंह की नई फिल्म से पहला पोस्टर जारी (तस्वीर: एक्स/@BoxOfficeWorldwide)

रणवीर सिंह की नई फिल्म से पहला पोस्टर जारी, धांसू लुक देख फैंस की धड़कनें बढ़ीं

लेखन ज्योति सिंह 02:04 pm Oct 15, 202502:04 pm

क्या है खबर?

अभिनेता रणवीर सिंह अपनी आगामी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर पहले ही प्रशंसकों के दिल की धड़कनें तेज कर चुके हैं। इस बीच उनकी एक और नई फिल्म का पोस्टर जारी कर दिया गया है। फिल्म से जुड़ी ज्यादा कुछ जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये फिल्म इंटेलिजेंस ब्यूरो के बैकड्रॉप पर आधारित हो सकती है। रणवीर एजेंट का किरदार निभा सकते हैं। पोस्टर में उनका धांसू लुक प्रशंसकों का ध्यान खींच रहा है।