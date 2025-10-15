रणवीर सिंह की नई फिल्म से पहला पोस्टर जारी, धांसू लुक देख फैंस की धड़कनें बढ़ीं

रणवीर सिंह की नई फिल्म से पहला पोस्टर जारी, धांसू लुक देख फैंस की धड़कनें बढ़ीं
अभिनेता रणवीर सिंह अपनी आगामी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर पहले ही प्रशंसकों के दिल की धड़कनें तेज कर चुके हैं। इस बीच उनकी एक और नई फिल्म का पोस्टर जारी कर दिया गया है। फिल्म से जुड़ी ज्यादा कुछ जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये फिल्म इंटेलिजेंस ब्यूरो के बैकड्रॉप पर आधारित हो सकती है। रणवीर एजेंट का किरदार निभा सकते हैं। पोस्टर में उनका धांसू लुक प्रशंसकों का ध्यान खींच रहा है।
निर्माताओं ने पोस्टर जारी करते हुए सिर्फ इतना लिखा, '19 अक्टूबर, आग लगा दे।' रणवीर के लुक की बात करें तो आंखों पर चश्मा, लंबे बाल और लंबी दाढ़ी में वह काफी उग्र अवतार में नजर आ रहे हैं। उनसे पहले अभिनेत्री श्रीलीला और बॉबी देओल का फिल्म से पोस्टर जारी किया गया था, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। काम की बात करें, तो रणवीर फिल्म 'धुरंधर' और 'डॉन 3' को लेकर चर्चा में हैं।
