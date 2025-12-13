अक्षय खन्ना अब अक्षय कुमार के साथ मचाएंगे धमाल

'धुरंधर' के बाद अक्षय खन्ना का अगला दांव, अब अक्षय कुमार के साथ मचाएंगे कोहराम

लेखन नेहा शर्मा 08:18 pm Dec 13, 202508:18 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'धुरंधर' में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत चुके अक्षय खन्ना इन दिनों जबरदस्त चर्चा में हैं। रहमान डकैत के किरदार में उनके अभिनय की हर तरफ तारीफ हो रही है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई कर रही है। इसी बीच अक्षय को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। 'धुरंधर' की सफलता के तुरंत बाद उन्होंने एक बड़ी फिल्म में एंट्री कर ली है, जिसमें वो अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगे।