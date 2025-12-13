'धुरंधर' के बाद अक्षय खन्ना का अगला दांव, अब अक्षय कुमार के साथ मचाएंगे कोहराम
क्या है खबर?
फिल्म 'धुरंधर' में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत चुके अक्षय खन्ना इन दिनों जबरदस्त चर्चा में हैं। रहमान डकैत के किरदार में उनके अभिनय की हर तरफ तारीफ हो रही है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई कर रही है। इसी बीच अक्षय को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। 'धुरंधर' की सफलता के तुरंत बाद उन्होंने एक बड़ी फिल्म में एंट्री कर ली है, जिसमें वो अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगे।
एंट्री
'भागम भाग 2' में हुई अक्षय की धमाकेदार एंट्री
हाल ही में अक्षय कुमार की बड़ी फिल्म 'भागम भाग 2' का ऐलान किया गया था। फिल्म का पहला भाग 2006 में रिलीज हुआ था। एक ओर जहां इसके सीक्वल में मीनाक्षी चौधरी को शामिल किया गया है, वहीं अब खबर है कि इसमें अक्षय भी एंट्री कर चुके हैं। 'धुरंधर' की सफलता के बाद ये खबर फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है, क्योंकि एक ही नाम वाले दोनों अक्षय पहले भी साथ काम कर चुके हैं।
शूटिंग
कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग?
अक्षय खन्ना और अक्षय कुमार ने फिल्म 'तीस मार खान' में भी साथ काम किया था। अब ये दोनों सितारे कॉमेडी एंटरटेनर 'भागम भाग 2' में साथ दिखाई देंगे। फिल्म की शूटिंग फरवरी 2026 से शुरू की जाएगी और इसे अगले साल रिलीज किया जाएगा। 'धुरंधर' में अपने शानदार काम से अक्षय ने दिखा दिया कि उनके अभिनय में वो गहराई है, जो किसी भी किरदार के लिए जरूरी होती है। अब वो एक नया धमाका करने को तैयार हैं।