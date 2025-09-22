'डॉन 3' में खूंखार खलनायक बन तहलका मचाएंगे अर्जुन दास, रणवीर सिंह से भिड़ने को तैयार
क्या है खबर?
बॉलीवुड की सुपरहिट फ्रैंचाइजी 'डॉन' की तीसरी किस्त का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खास बात यह है कि 'डॉन 3' के हीरो रणवीर सिंह हैं, वहीं फिल्म के निर्देशन की कमान फरहान अख्तर ने संभाली है। इस फिल्म में रणवीर की जोड़ी पहली बार कृति सैनन के साथ बनी है। अब 'डॉन 3' में तमिल अभिनेता अर्जुन दास की एंट्री हो गई है। वह फिल्म में खतरनाक विलेन बन तहलका मचाने के लिए तैयार हैं।
रिपोर्ट
अगले साल जनवरी में शुरू होगी शूटिंग
पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'डॉन 3' के जरिए अर्जुन बॉलीवुड में कदम रखने वाले हैं। वह फिल्म में रणवीर से भिड़ते नजर आएंगे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फरहान ने 'डॉन 3' में विलेन की भूमिका निभाने के लिए अर्जुन से संपर्क किया। अभिनेता को फिल्म की कहानी पसंद आ गई है और उन्होंने इसके लिए हामी भी भर दी है। कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग अगले साल जनवरी में शुरू हो जाएगी।
जानकारी
इन फिल्मों में नजर आए अर्जुन
अर्जुन को 'कैथी', 'मास्टर', 'विक्रम' और 'गुड बैड अग्ली' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। वह जल्द ही इमरान हाशमी और पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम OG' में नजर आएंगे। यह फिल्म 25 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
फ्रैंचाइजी
अमिताभ बच्चन के साथ बना था 'डॉन' का मूल संस्करण
'डॉन' का मूल संस्करण 1978 में आया था, जिसमें अमिताभ बच्चन ने 'डॉन' की भूमिका निभाई थी और उनके साथ जीनत अमान मुख्य भूमिका में नजर आई थीं। इसके बाद 2006 में फरहान ने शाहरुख खान के साथ 'डॉन' का रीमेक बनाया, जिसमें प्रियंका, अर्जुन रामपाल, बोमन ईरानी और करीना कपूर शामिल थे। साल 2011 में फिल्म का दूसरा भाग दर्शकों के बीच आया तो अब 13 साल बाद फिल्म की तीसरी किस्त आने के लिए तैयार है।