अरिजीत सिंह अब फिल्मी गाने नहीं गाएंगे, प्लेबैक सिंगिंग से लिया संन्यास

लेखन Manoj Panchal
Jan 27, 2026
09:13 pm
क्या है खबर?

मशहूर गायक अरिजीत सिंह अब फिल्मी गाने नहीं गाएंगे। उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले लिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'हेलो, सभी को नए साल की शुभकामनाएं। मैं आप सभी को इतने सालों तक एक श्रोता के तौर पर इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब मैं प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया काम नहीं करूंगा। मैं इसे खत्म कर रहा हूं। यह एक शानदार सफर था।'

अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग से लिया संन्यास

प्रतिक्रिया 

फैंस हुए हैरान

अरिजीत के इस अचानक लिए गए फैसले से उनके फैंस परेशान हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, 'क्या अकाउंट हैक हो गया।' एक अन्य ने लिखा, 'अरिजीत के बिना बॉलीवुड अधूरा है।' कुछ लोगों ने पूछा कि क्या अरिजीत खुद के गाने बनाने जारी रखेंगे या बिलकुल नहीं गाएंगे? बता दें, उनका आखिरी रिकॉर्ड किया गया गाना हाल ही में रिलीज हुआ सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का 'मातृभूमि' है।

बयान 

संगीत बनाना जारी रखेंगे अरिजीत

अरिजीत ने कहा कि वे अपने अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरा करेंगे। उन्होंने एक्स पर कहा, 'भगवान मुझ पर मेहरबान रहे हैं। मैं अच्छे संगीत का फैन हूं और भविष्य में एक छोटे कलाकार के तौर पर और सीखूंगा। आपके सभी सपोर्ट के लिए फिर से धन्यवाद। मुझे अभी भी कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं, मैं उन्हें पूरा करूंगा। इसलिए इस साल आपको कुछ रिलीज देखने को मिल सकती हैं। यह साफ कर दूं कि मैं संगीत बनाना बंद नहीं करूंगा।'

वजह 

क्या है संन्यास की वजह?

संन्यास की वजह के बारे में अरिजीत ने बताया, 'इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, कई वजहें हैं। मैं यह बहुत समय से करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटा ली। एक वजह बहुत साधारण है, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूं, इसीलिए मैं एक ही गानों के अरेंजमेंट बदलकर उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करता हूं। मैं बोर हो गया था। मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ और संगीत करने की जरूरत है।'

बयान 

मैं फिर से शुरुआत करना चाहता हूं- अरिजीत

उन्होंने आगे कहा, 'एक और वजह यह है कि मैं किसी गायक को आगे आकर मुझे असली मोटिवेशन देते हुए सुनने के लिए उत्साहित हूं।' एक फैन ने पूछा कि क्या वह फैंस की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, तो अरिजीत ने कहा, 'बिल्कुल नहीं, मैं कभी किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहता।' उन्होंने बताया, 'मैं भारतीय शास्त्रीय संगीत में वापस जाने वाला हूं। मैं फिर से संगीत बनाना चाहता हूं। फिर से शुरुआत करना चाहता हूं।'

जानकारी

खुद का संगीत बनाएंगे अरिजीत

अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर अरिजीत ने आगे कहा, 'मैं अपना खुद का संगीत बनाऊंगा। जब भी मैं तैयार होऊंगा, अपना संगीत लेकर आऊंगा। अब आएगा मजा!!'

करियर 

अरिजीत ने दिए हैं कई हिट गाने

अरिजीत गायक के साथ-साथ एक कंपोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2005 में रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' में हिस्सा लेकर की थी। उन्होंने 2011 में फिल्म 'मर्डर 2' के गाने 'फिर मोहब्बत' से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने 'तुम ही हो', 'केसरिया' जैसे कई हिट गाने दिए। उन्होंने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई अवॉर्ड जीते हैं। उन्हें 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

