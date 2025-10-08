LOADING...
अरबाज खान ने बेटी को दिया अनोखा नाम, गोद में लिए अस्पताल के बाहर आए नजर
अरबाज खान ने बेटी के नाम का खुलासा किया (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@arbaazkhanofficial)

Oct 08, 2025
07:01 pm
अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा खान ने 5 अक्टूबर को अपनी बेटी का स्वागत किया था। इसके बाद से खान परिवार में जश्न का माहौल है। अब उन्होंने अपनी बेटी के नाम की घोषणा कर दी है। अरबाज और शूरा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट साझा की है। इस पोस्ट में बेटी के नाम की घोषणा करते हुए लिखा, 'स्वागत है बेबी गर्ल सिपारा खान। लव... शूरा और अरबाज।' सिपारा का मतलब होता है सबसे खूबसूरत और प्रिय।

बेटी को गोद में उठाए नजर आए अरबाज

अरबाज और शूरा की बेटी की एक झलक पाने को प्रशंसक भी उतावले हैं। इस बीच अभिनेता को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के बाहर देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अरबाज अपनी नन्ही परी को गोद में लेकर मुस्कुराते नजर आए। बता दें कि अरबाज और शूरा ने दिसंबर, 2023 में शादी की थी। शूरा से पहले अभिनेता ने मलाइका अरोड़ा से शादी की थी। दोनों का एक बेटा अरहान खान है।

यहां देखिए वीडियो