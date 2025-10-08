अरबाज खान ने बेटी के नाम का खुलासा किया (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@arbaazkhanofficial)

अरबाज खान ने बेटी को दिया अनोखा नाम, गोद में लिए अस्पताल के बाहर आए नजर

लेखन ज्योति सिंह 07:01 pm Oct 08, 202507:01 pm

क्या है खबर?

अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा खान ने 5 अक्टूबर को अपनी बेटी का स्वागत किया था। इसके बाद से खान परिवार में जश्न का माहौल है। अब उन्होंने अपनी बेटी के नाम की घोषणा कर दी है। अरबाज और शूरा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट साझा की है। इस पोस्ट में बेटी के नाम की घोषणा करते हुए लिखा, 'स्वागत है बेबी गर्ल सिपारा खान। लव... शूरा और अरबाज।' सिपारा का मतलब होता है सबसे खूबसूरत और प्रिय।