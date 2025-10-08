ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पहुचे यशराज स्टूडियो (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@yashrajfilmstalent)

यशराज स्टूडियो पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, रानी मुखर्जी से मुलाकात; दी फिल्मों की सौगात

लेखन ज्योति सिंह 06:12 pm Oct 08, 202506:12 pm

क्या है खबर?

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर इस वक्त दो दिवसीय भारत दौरे पर हैं। 8 अक्टूबर को वह मुंबई में आदित्य चोपड़ा के यशराज स्टूडियो में पहुंचे, जहां अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने उनका स्वागत किया। इस खास मौके पर रानी ने प्रधानमंत्री स्टार्मर के साथ स्टूडियो में बैठकर फिल्म भी देखी। उनके साथ यशराज फिल्म्स के CEO अक्षय विधानी भी उपस्थित रहे। फिल्म स्क्रीनिंग के बाद प्रधानमंत्री ने अभिनेत्री से कई मुद्दों पर बातचीत की और स्टूडियो का भ्रमण किया।