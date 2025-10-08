यशराज स्टूडियो पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, रानी मुखर्जी से मुलाकात; दी फिल्मों की सौगात
क्या है खबर?
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर इस वक्त दो दिवसीय भारत दौरे पर हैं। 8 अक्टूबर को वह मुंबई में आदित्य चोपड़ा के यशराज स्टूडियो में पहुंचे, जहां अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने उनका स्वागत किया। इस खास मौके पर रानी ने प्रधानमंत्री स्टार्मर के साथ स्टूडियो में बैठकर फिल्म भी देखी। उनके साथ यशराज फिल्म्स के CEO अक्षय विधानी भी उपस्थित रहे। फिल्म स्क्रीनिंग के बाद प्रधानमंत्री ने अभिनेत्री से कई मुद्दों पर बातचीत की और स्टूडियो का भ्रमण किया।
समझाैता
शूटिंग के लिए समझौते पर किया हस्ताक्षर
YRF के एक बयान के मुताबिक, अगले साल 2026 से ब्रिटेन में यशराज फिल्म्स की 3 बड़ी फिल्मों की शूटिंग शुरू की जाएगी। इसके लिए प्रोडक्शन हाउस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यशराज स्टूडियो में आने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, "बॉलीवुड ब्रिटेन में लौट आया है। ये नौकरी, निवेश और नए अवसर ला रहा है। भारत के साथ हमारे व्यापारिक समझौते से ऐसे ही साझेदारी की शुरुआत होगी।"
फिल्म
शाहरुख की इस फिल्म की हुई थी शूटिंग
बता दें कि यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (DDLJ) की शूटिंग ब्रिटेन में हुई थी। इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल मुख्य किरदार में थे। इस पर बात करते हुए CEO अक्षय ने कहा, "ब्रिटेन हमारे दिल में खास जगह रखता है। DDLJ के 30 साल पूरे होने पर YRF और ब्रिटेन के फिल्मांकन संबंधों को फिर से जिंदा करना वाकई बहुत खास है। हम इसके लिए बहुत उत्साहित हैं।"
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Yash Raj Films CEO Akshaye Widhani, UK Prime Minister Keir Starmer and actor Rani Mukerji watch a screening during the PM's visit to Yash Raj Films in Mumbai.— ANI (@ANI) October 8, 2025
