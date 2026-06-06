एआर रहमान देश की सीमा पर पहली बार लाइव गाएंगे

एआर रहमान अटारी बॉर्डर से बिखेरेंगे देशभक्ति का जादू, पहली बार होने जा रहा ऐसा कार्यक्रम

लेखन नेहा शर्मा 06:57 pm Jun 06, 202606:57 pm

क्या है खबर?

सुरों के सरताज और ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारत के इतिहास में पहली बार वो अटारी बॉर्डर पर लाइव परफॉर्म करने जा रहे हैं। ये खास कॉन्सर्ट सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जांबाज और वीर जवानों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक कदम से न सिर्फ जवानों का हौसला बढ़ेगा, बल्कि संगीत प्रेमियों के लिए भी ये बेहद भावुक और यादगार पल होने वाला है।