'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की अपरा मेहता संग कोलकाता में हुआ था ये अजब हादसा

अपरा ने बताया कि जैसे ही वह मंच पर पहुंचीं, प्रशंसकों ने हवा में करीब 8 हजार डंडिया उछाल दिए। इसके बाद तो माहौल पूरी तरह बदल गया, लोगों ने उन्हें खिंचना, धक्का देना और मंच पर घसीटना शुरू कर दिया।

उन्होंने यह भी बताया कि किसी ने उनकी हीरे की अंगुठी खिंचने की कोशिश की, तो किसी ने गलती से उन्हें सिगरेट से जला दिया, लेकिन इन सब हंगामे के बीच भी उन्होंने अपना आपा नहीं खोया।

उन्होंने प्रशंसकों से कहा, 'ठीक है, छू लो, क्या मिलेगा?' और आखिर में उन्हें सुरक्षित वहां से बाहर निकाला गया।

यह घटना बताती है कि भारत में टीवी सितारों के लिए प्रशंसक कितने जुनूनी हो सकते हैं। 'क्योंकि सास भी कभी बहू थीं' ने उन्हें घर-घर में मशहूर किया था और इतने सालों बाद भी उनकी लोकप्रियता बरकरार है।