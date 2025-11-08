अनुपम खेर का बड़ा धमाका, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गूंजेगा 'तन्वी द ग्रेट' का नाम
क्या है खबर?
भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) का 56वां संस्करण गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा और इसमें 81 देशों की 240 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। फिल्म महोत्सव में दिखाई जाने वाली 240 से अधिक फिल्मों में से 13 फिल्में विश्व प्रीमियर, 5 अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर और 44 एशियाई प्रीमियर फिल्में शामिल हैं। अब खबर है कि दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर की फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' की स्क्रीनिंग भी इस फिल्म महोत्सव में होने वाली है।
खुशी
फिल्म को मिले इस सम्मान से गदगद अनुपम
खुद फिल्म के निर्देशक और अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी और इसे लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा, 'शानदार खबर! हमें यह बताते हुए बेहद गर्व और खुशी हो रही है कि हमारी फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' को भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के 56वें संस्करण में इंडियन पैनोरमा श्रेणी में आधिकारिक रूप से चुना गया है। इस अद्भुत सम्मान के लिए हम IFFI का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हो!'
फिल्म
'तन्वी द ग्रेट' के बारे में
बता दें कि 'तन्वी द ग्रेट' को समीक्षकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली थी। हालांकि, 'सैयारा' की सुनामी में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हाे गई थी, जबकि दुनियाभर के फिल्म महोत्सवों में इसे सराहा गया था। मध्य प्रदेश और दिल्ली में इसे टैक्स फ्री भी कर दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी फिल्म देखने की अपील की थी। अब ये फिल्म IFFI में भारत का मान बढ़ाने वाली है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
GREAT NEWS: We are honoured and delighted to share that our film TANVI THE GREAT is an official selection at the 56th International Film Festival of India (IFFI) in the Indian Panorama category. Thank you @iffigoa for this incredible recognition! Jai Ho! 🙏😎 #DifferentButNoLess… pic.twitter.com/fZRJsRSUZj— Anupam Kher (@AnupamPKher) November 7, 2025