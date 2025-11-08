अनुपम खेर की 'तन्वी द ग्रेट' को सम्मान (तस्वीर: एक्स/@AnupamPKher)

अनुपम खेर का बड़ा धमाका, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गूंजेगा 'तन्वी द ग्रेट' का नाम

लेखन नेहा शर्मा 11:13 am Nov 08, 202511:13 am

क्या है खबर?

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) का 56वां संस्करण गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा और इसमें 81 देशों की 240 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। फिल्म महोत्सव में दिखाई जाने वाली 240 से अधिक फिल्मों में से 13 फिल्में विश्व प्रीमियर, 5 अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर और 44 एशियाई प्रीमियर फिल्में शामिल हैं। अब खबर है कि दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर की फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' की स्क्रीनिंग भी इस फिल्म महोत्सव में होने वाली है।