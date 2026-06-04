अनुष्का शर्मा के 'होम्योपैथी' पोस्ट पर बवाल, 'द लिवर डॉक्टर' ने सरेआम कह दिया 'अनपढ़ सेलेब्रिटी'

अभिनेत्री अनुष्का शर्मा होम्योपैथी के समर्थन में एक पोस्ट शेयर कर सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। उनके इस पोस्ट पर चिकित्सा जगत के मशहूर और विवादित 'द लिवर डॉक्टर' (डॉ. एबी फिलिप्स) इस कदर भड़क गए कि उन्होंने सरेआम अनुष्का को 'अनपढ़ सेलेब्रिटी' कह डाला। डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि बिना किसी वैज्ञानिक समझ के मशहूर हस्तियों द्वारा ऐसी चीजों को बढ़ावा देना समाज के लिए खतरनाक है। आइए पूरा मामला जानें।

शुरुआत आखिर कहां से शुरू हुआ विवाद? ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ, जब अनुष्का ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टर राजन संकरन, जानी-मानी बिजनेसवुमन और 'शार्क टैंक इंडिया' की जज नमिता थापर से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो साझा कर अभिनेत्री ने डॉक्टर संकरन की तारीफ की और बताया कि कैसे होम्योपैथी ने उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के सफर को बेहतर बनाने में एक बेहद अहम भूमिका निभाई है।

आभार अनुष्का ने जताया होम्योपैथी का आभार अनुष्का ने अपने पोस्ट में होम्योपैथी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए लिखा, 'होम्योपैथी ने मेरे जीवन में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और डॉक्टर राजन संकरन इस सफर का एक अहम हिस्सा रहे हैं। मैं सेहत और जागरूक जीवन को लेकर उनके विचारों और गहरी समझ का तहे दिल से सम्मान करती हूं।" वीडियो में डॉ. संकरन ने कहा कि होम्योपैथी बीमारियों का नहीं, बल्कि इंसानों का इलाज करती है।

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निशाना सप्लीमेंट बेचने वाली, कानूनी हकीम और अनपढ़ सेलिब्रिटी- डॉक्टर 'द लिवर डॉक्टर' ने अनुष्का द्वारा शेयर किए गए वीडियो पर तीखा हमला बोलते हुए वीडियो से जुड़े तीनों लोगों नमिता थापर, डॉ राजन संकरन और अनुष्का को 'शर्म का त्रिकोण' करार दिया है। उन्होंने इन तीनों को'स प्लीमेंट बेचने वाली', 'कानूनी हकीम' और 'अनपढ़ सेलिब्रिटी' कहकर संबोधित किया। होम्योपैथी पर अपना कड़ा रुख दोहराते हुए डॉक्टर ने आगे लिखा कि होम्योपैथी कोई असली दवा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ पानी, अल्कोहल और चीनी से बनी गोलियां हैं।

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