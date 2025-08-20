अनुराग कश्यप फिल्म 'चिरंजीवी हनुमान' के निर्माता पर बरसे, बोले- तुम्हें तो गटर में होना चाहिए

अनुराग कश्यप उन निर्देशकों में शुमार हैं, जो एक ओर अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहते हैं, वहीं अपनी दो टूक बयानबाजी को लेकर भी वह बॉलीवुड में जमकर सुर्खियां बटोरते हैं। अनुराग कई बाद अपने इस बड़बोलेपन के चलते आलाेचकों के निशाने पर रहे हैं, बावजूद इसके वो अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटते। हाल ही में उनका गुस्सा AI जनरेटेड फिल्म 'चिरंजवी हनुमान' के निर्माता विजय सुब्रमण्यम पर फूट पड़ा। क्या बोले अनुराग, आइए जानते हैं।

निशाना इंस्टाग्राम पर नोट लिखकर अनुराग ने साधा निर्माता पर निशाना अनुराग ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर कर सीधे विजय को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा कि एक तरफ वो कलाकारों, लेखकों और निर्देशकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरी तरफ AI से बनी फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अनुरा्ग के मुताबिक, ये उन रचनाकारों के हितों से सीधा विश्वासघात है, जिनकी मेहनत और प्रतिभा पर ये एजेंसियां टिकी हुई हैं। अनुराग ने पोस्ट में एजेंसियों पर यह आरोप भी लगाया कि उनका मकसद केवल पैसे कमाना है।

पोस्ट आत्मसम्मन है तो इस एजेंसी से सवाल करो- अनुराग अनुराग ने ये भी कहा कि जब कलाकार उनके लिए पर्याप्त मुनाफा नहीं कमा पाते तो ये एजेंसियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले लेती हैं। उन्होंने लिखा, 'जिस किसी भी अभिनेता या कलाकार में आत्मसम्मान है, उसे इस एजेंसी से सवाल पूछना चाहिए या इसे छोड़ देना चाहिए। हिंदी फल्म इंडस्ट्री के रीढ़विहीन और कायर कलाकारों का यही भविष्य है। शाबाश विजय सुब्रमण्यम। शर्म कम है, बस इतनी सी बात है। तुम्हें तो गटर में होना चाहिए।'

चिंता विक्रमादित्य मोटवानी ने भी जताई चिंता अनुराग के अलावा निर्देशक विक्रमादित्य मोटवानी ने भी इस प्रोजेक्ट पर तंज कसा। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म की घोषणा शेयर करते हुए लिखा, 'तो अब शुरुआत हो गई... जब सबकुछ AI करेगा तो लेखकों और निर्देशकों की जरूरत किसे है?' उधर विजय सुब्रमण्यम ने इन आलोचनाओं पर अपना पक्ष भी रखा। उन्होंने मीडिया को दिए बयान में कहा कि इस फिल्म का उद्देश्य परंपरा और नवाचार को जोड़ना है।