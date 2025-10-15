अभिनव कश्यप का भाई अनुराग कश्यप पर निशाना, कहा- चप्पलें तैयार हैं, बस घर आ जाओ

सलमान खान और शाहरुख खान जैसे सितारों के बारे में अनाप-शनाप बोल चुके 'दबंग' के निर्देशक अभिनव कश्यप पिछले कुछ दिनों से खूब सुर्खियों में हैं। हालिया इंटरव्यू में उन्होंने न सिर्फ सलमान के खिलाफ जहर उगला, बल्कि बड़े भाई अनुराग के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी खुलकर बात की। अभिनव ने बताया कि अनुराग ने उन पर कई बार हाथ उठाया और उन्होंने छोटे होने के नाते कभी उन्हें उनकी भाषा में जवाब नहीं दिया।

किअकअ हम दोनों साथ-साथ पले-बढ़े- अभिनव बॉलीवुड ठिकाना से अभिनव ने कहा, "मैं और अनुराग एकसाथ स्कूल जाते थे, लेकिन अब हमारे बीच बातचीत बंद है। ये मेरे और अनुराग के बीच का निजी मामला है। बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन हम दोनों साथ-साथ पले-बढ़े। हम ग्वालियर के एक ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़े, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक ही कॉलेज में पढ़े, हम लगभग एक ही समय पर मुंबई भी आए। हमने एक ही इंडस्ट्री में साथ काम किया, इसलिए हम बहुत करीब हैं।"

खुलासा अनुराग ने एक गलती की वजह से बंद कर दी अनुराग से बातचीत अभिनव कश्यप बोले, "हम एक-दूसरे को अपने माता-पिता से भी बेहतर जानते हैं। हम अक्सर झगड़ते हैं। वो बड़ा है। जब उसे लगा कि मैंने कोई गलती की है तो उसने मुझ पर हाथ भी उठाया है। उसने मुझे कई बार पीटा है, लेकिन मैं उसे पलटकर नहीं मार सकता, क्योंकि वो मुझसे बड़ा है। पिछली बार जब हमने बात की थी तो मुझे लगा कि गलती उसी ने की है, इसलिए मैंने उससे बात करना बंद कर दिया बस।"

बदला अनुराग से बदला लूंगा तो माता-पिता को बुरा लगेगा- अभिनव अभिनव ने कहा, "कई टिप्पणियां उनके नाम से गलत तरीके से पेश की गईं। मैंने एक मीम भी देखा, जिसमें अनुराग ने कहा था कि मुझे गंभीर मानसिक समस्या है और इस पर टिप्पणी करना उनका काम नहीं है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा कहा था या नहीं, लेकिन मैं अनुराग की बातों से परेशान नहीं होता, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। वो मेरे गुरु भी हैं। अगर मैं इसका बदला लूंगा तो मेरे माता-पिता को बुरा लगेगा।"