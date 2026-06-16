अनुराग कश्यप ने की इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की जमकर तारीफ, कही यह बात मनोरंजन Jun 16, 2026

अनुराग कश्यप ने इम्तियाज अली की नई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की जमकर तारीफ की है। उन्होंने इसे दिल तोड़ने वाला जुर्म बताया और दर्शकों से कहा कि इसे थिएटर में जाकर जरूर देखें।

अनुराग ने इम्तियाज के साथ मजाक करते हुए कहा, 'हमें ऐसे ही प्रेरित करते रहो और हमारे दिल तोड़ते रहो और मेरे पसंदीदा साथियों को चुराना बंद करो, यार।'

इसके साथ ही उन्होंने फिल्म की पूरी क्रिएटिव टीम की भी सराहना की, जिसमें एआर रहमान और इरशाद कमाल जैसे बड़े नाम शामिल हैं।