अयोध्या पहुंचे अनुपम खेर, राम मंदिर दान चोरी विवाद पर बोले- दोषियों को पकड़ो; सनातन को दोष मत दो

सनातन धर्म या भगवान राम को दोष देना गलत- अनुपम

अयोध्या राम मंदिर में सामने आई दान चोरी की घटना पर अभिनेता अनुपम ने इसे बेहद 'गलत' बताते हुए कहा कि इसके जिम्मेदार लोगों को जरूर पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन इस वजह से सनातन धर्म या भगवान राम को दोषी ठहराना बिल्कुल ठीक नहीं है।

दूसरी तरफ इस मामले की जांच कर रही टीम को CCTV फुटेज में कुछ कर्मचारियों को कैश छिपाते हुए देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने 3 संदिग्धों से कुल 49,14,109 रुपये की भारी रकम बरामद की है। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद मंदिर के कुछ अधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है।