अयोध्या पहुंचे अनुपम खेर, राम मंदिर दान चोरी विवाद पर बोले- दोषियों को पकड़ो; सनातन को दोष मत दो
अभिनेता अनुपम खेर अपनी नई फिल्म 'श्री राम भूमि' की शूटिंग के लिए अयोध्या पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने राम मंदिर में दर्शन किए और पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने मंदिर में चल रहे दान चोरी के विवाद पर भी अपनी बात रखी। अनुपम ने बताया कि वे भगवान राम और हनुमान से अपने और सभी की सेहत और शांति के लिए आशीर्वाद मांगने आए हैं।
सनातन धर्म या भगवान राम को दोष देना गलत- अनुपम
अयोध्या राम मंदिर में सामने आई दान चोरी की घटना पर अभिनेता अनुपम ने इसे बेहद 'गलत' बताते हुए कहा कि इसके जिम्मेदार लोगों को जरूर पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन इस वजह से सनातन धर्म या भगवान राम को दोषी ठहराना बिल्कुल ठीक नहीं है।
दूसरी तरफ इस मामले की जांच कर रही टीम को CCTV फुटेज में कुछ कर्मचारियों को कैश छिपाते हुए देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने 3 संदिग्धों से कुल 49,14,109 रुपये की भारी रकम बरामद की है। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद मंदिर के कुछ अधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है।