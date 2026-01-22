अनुपम खेर ने 'खोसला का घोसला 2' की रिलीज से उठाया पर्दा, जताई ये उम्मीद
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने 'खोसला का घोसला 2' पर अपनी खुशी जाहिर की है। साल 2006 में इसी नाम से रिलीज फिल्म का सीक्वल बन रहा है जिससे जुड़े अपडेट सोशल मीडिया पर लोगों की उत्सुकता को बढ़ा रहे हैं। करीब 19 साल के बाद फिल्म के सितारों को दोबारा सीक्वल में देखना लोगों के लिए काफी दिलचस्प होगा। इसी उत्सुकता के बीच, अनुपम ने सीक्वल की रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट साझा कर दिया है।
'खोसला का घोसला 2' को मिल रही सराहना से गदगद हैं अनुपम
ANI से बातचीत में, अनुपम ने स्वीकारा कि 'खोसला का घोसला 2' की घोषणा के बाद लोगों द्वारा मिलने वाली सराहना ने उन्हें चौंकाया है। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता था कि इस फिल्म की इतनी लोकप्रियता होगी। जैसे ही मैंने इसे अपने सोशल मीडिया पर घोषित किया, दुनियाभर में लोग इसका जश्न मना रहे हैं। मैंने कभी किसी फिल्म को इस तरह से लोकप्रिय होते नहीं देखा। इसने भारतीय सिनेमा की एक खास तरह की रूढ़ि को तोड़ा है।"
2026 में रिलीज होगी फिल्म, अनुपम ने बता दिया
'खोसला का घोसला 2' की शूटिंग को लेकर अभिनेता ने बताया कि फिल्म का 90 प्रतिशत हिस्सा उन्होंने पूरा कर लिया है। इसे लेकर वह काफी उत्साहित हैं। रिलीज को लेकर अनुपम बोले, "फिल्म इसी साल (2026) रिलीज होगी। इसे निश्चित रूप से अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी और इसे देखना भी मजेदार होगा।" कुछ दिन पहले अभिनेता ने फिल्म के सेट की झलकियां दिखाई थीं। तस्वीरों में उनके साथ रणवीर शौरी, परवीन डबास, किरण जुनेजा और तारा शर्मा भी शामिल थे।
KHOSLAS ARE BACK😎AND HOW:😂— Anupam Kher (@AnupamPKher) January 13, 2026
I have been in movies now for four decades. But never have I experienced this crazy anticipation for the sequel of any movie (including International) as in the case of #KhoslaKaGhosla2! I wonder what is it that resonates with the magic of this film!… pic.twitter.com/WWDTjOTftI