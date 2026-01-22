अनुपम खेर ने 'खोसला का घोसला 2' की रिलीज से उठाया पर्दा, जताई ये उम्मीद

सराहना

'खोसला का घोसला 2' को मिल रही सराहना से गदगद हैं अनुपम

ANI से बातचीत में, अनुपम ने स्वीकारा कि 'खोसला का घोसला 2' की घोषणा के बाद लोगों द्वारा मिलने वाली सराहना ने उन्हें चौंकाया है। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता था कि इस फिल्म की इतनी लोकप्रियता होगी। जैसे ही मैंने इसे अपने सोशल मीडिया पर घोषित किया, दुनियाभर में लोग इसका जश्न मना रहे हैं। मैंने कभी किसी फिल्म को इस तरह से लोकप्रिय होते नहीं देखा। इसने भारतीय सिनेमा की एक खास तरह की रूढ़ि को तोड़ा है।"