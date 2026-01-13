LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'खोसला का घोसला 2' में 19 साल बाद लौटे ये सितारे, अनुपम खेर ने दिखाई झलक
'खोसला का घोसला 2' में 19 साल बाद लौटे ये सितारे, अनुपम खेर ने दिखाई झलक
'खोसला का घोसला 2' की शूटिंग शुरू

'खोसला का घोसला 2' में 19 साल बाद लौटे ये सितारे, अनुपम खेर ने दिखाई झलक

लेखन ज्योति सिंह
Jan 13, 2026
05:16 pm
क्या है खबर?

साल 2006 में रिलीज फिल्म 'खोसला का घोसला' ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। 19 साल के बाद निर्माताओं ने सीक्वल का ऐलान किया जिसने अभी से लोगों को उत्साहित कर दिया है। दिलचस्प बात ये है कि सीक्वल में फिल्म के पुराने कलाकारों की वापसी तो होगी जिसमें अनुपम खेर और बोमन ईरानी शामिल हैं। उनके अलावा रवि किशन भी इसका हिस्सा बन गए हैं। इस बीच अनुपम ने सेट से पुराने कलाकारों संग तस्वीर साझा की है।

तस्वीर

अनुपम खेर ने शुरू की 'खोसला का घोसला 2' की शूटिंग

अनुपम ने फिल्म के पुराने कलाकारों संग तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'खोसला परिवार की वापसी हो गई हैदऔर वो भी जबरदस्त तरीके से। मैं पिछले 4 दशकों से फिल्मों में काम कर रहा हूं। लेकिन #KhoslaKaGhosla2 के सीक्वल को लेकर इतनी दीवानगी मैंने पहले कभी नहीं देखी ! मुझे समझ नहीं आता कि इस फिल्म में ऐसा क्या जादू है!' इस तस्वीर में रणवीर शौरी, परवीन डबास, किरण जुनेजा और तारा शर्मा समेत अन्य सितारे नजर आ रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए तस्वीर

Advertisement