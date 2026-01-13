'खोसला का घोसला 2' की शूटिंग शुरू

'खोसला का घोसला 2' में 19 साल बाद लौटे ये सितारे, अनुपम खेर ने दिखाई झलक

लेखन ज्योति सिंह 05:16 pm Jan 13, 202605:16 pm

क्या है खबर?

साल 2006 में रिलीज फिल्म 'खोसला का घोसला' ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। 19 साल के बाद निर्माताओं ने सीक्वल का ऐलान किया जिसने अभी से लोगों को उत्साहित कर दिया है। दिलचस्प बात ये है कि सीक्वल में फिल्म के पुराने कलाकारों की वापसी तो होगी जिसमें अनुपम खेर और बोमन ईरानी शामिल हैं। उनके अलावा रवि किशन भी इसका हिस्सा बन गए हैं। इस बीच अनुपम ने सेट से पुराने कलाकारों संग तस्वीर साझा की है।