अंसीबा हसन को AMMA ने भेजा चेतावनी पत्र, पुलिस ने शिकायत की अनदेखी मनोरंजन Jun 17, 2026

मलयालम अभिनेत्री अंसीबा हसन का कहना है कि पुलिस उनके मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है।

उनका आरोप है कि अभिनेता टाइनी टॉम, अभिनेत्री लक्ष्मीप्रिया और उनके पति जयेश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

अंसीबा ने दावा किया है कि इस मामले में अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। साथ ही, उनके बयान भी सही ढंग से दर्ज नहीं किए गए हैं और उन्हें कोई जानकारी या अपडेट नहीं मिला है।

अभिनेत्री का कहना है कि न्याय दिलाने के बजाय अधिकारी आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी मुश्किलों के बावजूद, अंसीबा ने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी है और वह न्याय के लिए डटी हुई हैं।