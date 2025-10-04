अंशुला कपूर ने दिखाईं सगाई की झलकियां, एक साथ एक छत के नीचे आया कपूर खानदान

जश्न

जश्न में जुटा पूरा कपूर खानदान

अंशुला ने अपनी सगाई में बैंगनी रंग का लहंगा-चोली पहना था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं। एक ओर जहां मंगेतर के साथ उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री लोगों का ध्यान खींच रही है, वहीं जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर भी खुशी से झूमती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हाे रही हैं, जिसमें एक ओर जहां बोनी अपनी बेटी-दामदा को आशीर्वाद दे रहे हैं, वहीं अर्जुन कपूर अपने जीजा रोहन को टीका लगाते दिख रहे हैं।