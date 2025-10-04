अंशुला कपूर ने दिखाईं सगाई की झलकियां, एक साथ एक छत के नीचे आया कपूर खानदान
क्या है खबर?
निर्माता बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर ने 2 अक्टूबर को अपने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से सगाई की थी। बोनी के बांद्रा बंगले में गोर धाना रिवाज से सगाई की, जिसमें पूरा कपूर परिवार शामिल हुआ। अब अंशुला ने खुद अपनी सगाई का ऐलान सोशल मीडिया पर कर दिया है। उन्होंने अपनी सगाई की खूबसूरत तस्वीरें प्रशंसकों के साथ साझा की हैं, जिसमें पूरा कपूर परिवार एक साथ एक छत के नीचे जश्न मनाता नजर आया।
जश्न
जश्न में जुटा पूरा कपूर खानदान
अंशुला ने अपनी सगाई में बैंगनी रंग का लहंगा-चोली पहना था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं। एक ओर जहां मंगेतर के साथ उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री लोगों का ध्यान खींच रही है, वहीं जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर भी खुशी से झूमती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हाे रही हैं, जिसमें एक ओर जहां बोनी अपनी बेटी-दामदा को आशीर्वाद दे रहे हैं, वहीं अर्जुन कपूर अपने जीजा रोहन को टीका लगाते दिख रहे हैं।
भावुक पल
अंशुला ने सगाई में यूं रखा अपनी मां को साथ
सबसे भावुक पल तो अंशुला कपूर की मां मोना शौरी कपूर को दी गई श्रद्धांजलि थी। अंशुला ने अपनी मां के लिए एक खास सीट रिजर्व की और उनके फोटो फ्रेम को सजाकर रखा। एक तस्वीर में अंशुला एक कुर्सी पकड़े हुए बैठी हैं और उस पर मां मोना की एक तस्वीर का फ्रेम रखा हुआ है। तस्वीरों में पूरा कपूर परिवार हंसता-मुस्कुराता नजर आ रहा है। सोनम कपूर और शनाया कपूर भी तस्वीरों में छाई हुई हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए तस्वीरें
In pics: Surrounded by family and loved ones, Anshula Kapoor looks every bit the glowing bride-to-be.. ✨💜 Congratulations 🎉— WhosThat360 (@WhosThat360) October 4, 2025
📸: Anshula Kapoor pic.twitter.com/M6ymVat1j2
ट्विटर पोस्ट
सामने आईं अंशुला कपूर की सगाई की तस्वीरें
PICS - #JanhviKapoor and family at @anshulakapoor’s engagement celebrations! ❤️ pic.twitter.com/2CjtkErnxS— Janhvi Kapoor Universe (@JanhviKUniverse) October 4, 2025
परिचय
अंशुला के मंगेतर रोहन कौन हैं?
रोहन ने पुणे की फ्लेम्स यूनिवर्सिटी से एडवरटाइजिंग और मार्केटिंग में ग्रेजुएशन की है। इसके बाद वो लॉस एंजिल्स चले गए, जहां उन्होंने साल 2013 में न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से स्क्रीनप्ले राइटिंग में हायर एजुकेशन की डिग्री हासिल की। रोहन ने साल 2016 में शॉर्ट फिल्म 'नोवेलिस्ट' में बतौर लेखक काम किया था। इन दिनों रोहन ठक्कर, करण जौहर की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हैं। वो फ्रीलांस राइटर के तौर पर धर्माटिक एंटरटेनमेंट के लिए काम करते हैं।