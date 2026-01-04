जय भानुशाली और माही विज ने तलाक पर लगाई मोहर, खत्म हुआ 15 साल का साथ

अलगाव

आपसी सहमति से अलग हुए जय-माही

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जय-माही काफी समय से अलग रह रहे थे और अब आपसी सहमति से उन्होंने शादी खत्म करने का फैसला लिया है। हालांकि, पति-पत्नी के रूप में उनका रिश्ता समाप्त हो गया है, लेकिन दोनों अपनी बेटी तारा की परवरिश मिलकर करेंगे। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उनका तलाक किसी झगड़े, आरोप या कड़वाहट की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि आपसी समझ से ये फैसला लिया गया है। वो एक-दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखेंगे।