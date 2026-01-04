जय भानुशाली और माही विज ने तलाक पर लगाई मोहर, खत्म हुआ 15 साल का साथ
क्या है खबर?
टीवी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित और पसंदीदा जोड़ियों में शामिल जय भानुशाली और माही विज ने अपने रिश्ते को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दोनों ने तलाक पर आधिकारिक तौर पर अपनी मोहर लगा दी है, जिसके साथ ही करीब 15 साल का लंबा साथ अब खत्म हो गया है। लंबे समय से दोनों के अलग होने की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन अब खुद इस जोड़ी ने अपने अलगाव की पुष्टि कर दी है।
अलगाव
आपसी सहमति से अलग हुए जय-माही
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जय-माही काफी समय से अलग रह रहे थे और अब आपसी सहमति से उन्होंने शादी खत्म करने का फैसला लिया है। हालांकि, पति-पत्नी के रूप में उनका रिश्ता समाप्त हो गया है, लेकिन दोनों अपनी बेटी तारा की परवरिश मिलकर करेंगे। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उनका तलाक किसी झगड़े, आरोप या कड़वाहट की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि आपसी समझ से ये फैसला लिया गया है। वो एक-दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखेंगे।
बयान
"पति-पत्नी नहीं, लेकिन दोस्त बने रहेंगे"
जय और माही ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, "हमने नफरत या लड़ाई-झगड़े की वजह से नहीं, बल्कि आपसी समझ से अलग होने का फैसला किया है। हमारे बीच एक सम्मानजनक रिश्ता बरकरार रहेगा। शांति के लिए, हमारे बच्चों के लिए, अपनी खुशियों के लिए और सबसे जरूरी एक-दूसरे के लिए, हमने अलग होने का फैसला लिया है। हम हमेशा अच्छे दोस्त बने रहेंगे और जो भी जीवन हमें आगे लाएगा, उसका सामना पूरा सम्मान और समझदारी के साथ करेंगे।"