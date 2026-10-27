अनिरुद्ध रविचंदर-काव्या मारन के रिसेप्शन का निमंत्रण वायरल, प्रधानमंत्री मोदी समेत कई सितारे होंगे शामिल

खबरों के मुताबिक, इस जोड़े की शादी ग्रीस में होने वाली है। इसके लिए 10 और 11 नवंबर की तारीखें तय हो सकती हैं, लेकिन इन तैयारियों की पुष्टि अभी तक जोड़े या उनके परिवारों की ओर से नहीं की गई है।

हालांकि, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी को भेजे गए निमंत्रण के जरिए चेन्नई में होने वाले शादी के रिसेप्शन की पुष्टि हो गई है। जोड़े ने दक्षिण भारतीय इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों को भी निमंत्रण दिया है।