अनिरुद्ध रविचंदर-काव्या मारन ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री विजय को दिया शादी का न्योता, देखिए तस्वीरें
क्या है खबर?
मशहूर संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर और IPL टीम 'सनराइजर्स हैदराबाद' की मालकिन व CEO काव्या मारन की शादी की खबर हर तरफ है। खबर की पुष्टि के कुछ ही घंटों बाद अनिरुद्ध और सन टीवी ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय के साथ मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। कलानिधि ने मोदी और विजय को अनिरुद्ध और काव्या की शादी के रिसेप्शन का निमंत्रण दिया है।
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प्रधानमंत्री मोदी को मिला शादी के रिसेप्शन का कार्ड
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பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து, காவியா கலாநிதி மாறன் - அனிருத் ரவிச்சந்தர் திருமண வரவேற்பு அழைப்பிதழை வழங்கினார் சன் டிவி குழுமத் தலைவர் கலாநிதி மாறன். காவேரி கலாநிதி, அனிருத் ரவிச்சந்தரின் பெற்றோர் லட்சுமி, ரவிச்சந்தர் உடன் இருந்தனர்.#SunNews | #KaviyaMaran |… pic.twitter.com/lmoC56GO7E
निमंत्रण
किसने सुनाई थी शादी की खुशखबरी?
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री विजय संग ली गईं तस्वीरें सन टीवी के सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की गई हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस खबर की पुष्टि की थी।
उनके आधिकारिक एक्स अकाउंट पर काव्य के माता-पिता, कलानिधि और कावेरी के साथ उनकी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि शादी का रिसेप्शन 21 नवंबर को चेन्नई में होगा।
बता दें, अनिरुद्ध और काव्या की शादी की अफवाहें महीनों से चल रही थीं।
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यहां देखें मुख्यमंत्री विजय के साथ की तस्वीरें
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முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜயை சந்தித்து, காவியா கலாநிதி மாறன் - அனிருத் ரவிச்சந்தர் திருமண வரவேற்பு விழா அழைப்பிதழை வழங்கினார் சன் டிவி குழுமத் தலைவர் கலாநிதி மாறன். காவேரி கலாநிதி, அனிருத் ரவிச்சந்தர் உடன் இருந்தனர்.#SunNews | #KaviyaMaran | #Anirudh | #Vijay pic.twitter.com/SDSe0dVoEx