अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी का न्योता

अनिरुद्ध रविचंदर-काव्या मारन ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री विजय को दिया शादी का न्योता, देखिए तस्वीरें

लेखन सयाली 05:23 pm Oct 17, 202605:23 pm

क्या है खबर?

मशहूर संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर और IPL टीम 'सनराइजर्स हैदराबाद' की मालकिन व CEO काव्या मारन की शादी की खबर हर तरफ है। खबर की पुष्टि के कुछ ही घंटों बाद अनिरुद्ध और सन टीवी ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय के साथ मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। कलानिधि ने मोदी और विजय को अनिरुद्ध और काव्या की शादी के रिसेप्शन का निमंत्रण दिया है।