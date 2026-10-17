संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर की दुल्हनिया बनेंगी IPL टीम की मालकिन काव्या मारन, इस दिन होगा रिसेप्शन

मुख्यमंत्री ने एक्स पर तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर इस खबर को आधिकारिक बना दिया।

सन ग्रुप के अध्यक्ष कलानिधि मारन और उनकी पत्नी कावेरी मारन ने जुबली हिल्स स्थित मुख्यमंत्री आवास पर जाकर रेवंत रेड्डी को अपनी बेटी काव्या के रिसेप्शन का न्योता दिया।

मुख्यमंत्री ने लिखा, 'काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर का भव्य वेडिंग रिसेप्शन 21 नवंबर को चेन्नई में आयोजित किया जाएगा।' इसके साथ ही महीनों से चल रही उनकी शादी की अफवाहों पर विराम लग गया।