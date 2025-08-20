अनिल कपूर ने नाती वायु को दी जन्मदिन की बधाई (तस्वीर: एक्स/@AnilKapoor)

अनिल कपूर ने नाती वायु को दी जन्मदिन की बधाई, अनदेखी तस्वीरें साझा कर लुटाया प्यारा

लेखन दीक्षा शर्मा 04:47 pm Aug 20, 202504:47 pm

क्या है खबर?

सोनम कपूर और आनंद आहूजा के बेटे वायु 20 अगस्त को 3 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर वायु के नाना और सोनम के पिता अनिल कपूर ने बेहद खास अंदाज में अपने नाती को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। अनिल ने हाल ही में अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर वायु की कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें आनंद और सोनम भी दिख रहे हैं। इसके साथ उन्होंने वायु के लिए लंबा-चौड़ा नोट लिखा है।