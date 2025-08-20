LOADING...
अनिल कपूर ने नाती वायु को दी जन्मदिन की बधाई (तस्वीर: एक्स/@AnilKapoor)

अनिल कपूर ने नाती वायु को दी जन्मदिन की बधाई, अनदेखी तस्वीरें साझा कर लुटाया प्यारा 

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 20, 2025
04:47 pm
सोनम कपूर और आनंद आहूजा के बेटे वायु 20 अगस्त को 3 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर वायु के नाना और सोनम के पिता अनिल कपूर ने बेहद खास अंदाज में अपने नाती को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। अनिल ने हाल ही में अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर वायु की कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें आनंद और सोनम भी दिख रहे हैं। इसके साथ उन्होंने वायु के लिए लंबा-चौड़ा नोट लिखा है।

तुमने हमारी जिंदगी बदल दी- अनिल

अनिल ने लिखा, 'वायु, जन्मदिन की बधाई। तुम्हारे आने से हमारी जिंदगी खुशी और प्यार से भर गई। सोनम, आनंद, नानी, दादी, दादा, रिया मासी, करण और अकी- तुम सब जिस तरह वायु के साथ रहते हो, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। वायु सचमुच बहुत भाग्यशाली है कि उसे इतने प्यारे और माता-पिता और परिवार मिला। तुम जिस तरह उसका ख्याल रखते हो, वह हमें सिखाता है कि जिंदगी में असल में क्या महत्वपूर्ण है।'

यहां देखिए तस्वीरें 

कब हुई थी सोनम-आनंद की शादी?

बता दें कि सोनम और आनंद ने 8 मई, 2018 को मुंबई में पारंपरिक सिख रीति-रिवाजों से शादी की थी। शादी के 4 साल बाद यानी 20 अगस्त, 2022 को इस जोड़े ने वायु कपूर अहूजा का दुनिया में स्वागत किया था।