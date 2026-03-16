अनिल कपूर ने सीरीज '24' के तीसरे सीजन पर लगाई मुहर? पोस्ट से मिला संकेत

पुष्टि

अनिल कपूर ने '24' के तीसरे सीजन की पुष्टि की

'सूबेदार' की तारीफ करते हुए एक यूजर ने अभिनेता से मांग की कि वह '24' के नए सीजन के साथ वापसी करें। यूजर के इस पोस्ट पर अनिल ने प्रतिक्रिया दी जो देखते ही देखते वायरल हो गई। अभिनेता ने लिखा, 'जल्द ही '24' के साथ आ रहा हूं।' उनके द्वारा पुष्टि करने के बाद फैंस खुशी से झूम उठे हैं। बता दें, एक लोकप्रिय एक्शन-थ्रिलर सीरीज है जिसके अब तक 2 सीजन 2013 और 2026 में आ चुके हैं।