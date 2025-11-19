श्रिया सरन का फर्जीवाड़े पर फूटा गुस्सा, बोलीं- जो भी ये कर रहा, तुरंत बंद करो
क्या है खबर?
अभिनेत्री श्रिया सरन ने हाल ही में खुलासा कि उनके नाम से फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। एक फर्जी नंबर से लोगों को किए जा रहे मैसेज से वो नाराज हो गईं। किसी शख्स ने उनका नाम और फोटो का इस्तेमाल कर दूसरों से संपर्क करना शुरू किया और खुद को श्रिया बताकर ठगी को अंजाम दिया। इसके बाद श्रेया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर सच्चाई सबके सामने रखी और अपने प्रशंसकों को सावधान रहने की सलाह दी।
आगाह
श्रिया ने सोशल मीडिया पर दिखाया फर्जी शख्स का नंबर
श्रिया ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर उस फर्जी शख्स का नंबर दिखाया, जो उनके नाम पर लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर उस फर्जी शख्स को चेताया कि वो तुरंत ये सब बंद करे। श्रिया ने लिखा, 'जो भी ये बेवकूफ है, लोगों को मैसेज करना और उनका समय बर्बाद करना बंद करो! ये सब बहुत अजीब है। मुझे बुरा लग रहा है कि लोगों का समय खराब हो रहा है।'
चेतावनी
फर्जीवाड़े पर श्रिया का गुस्सा, कहा- अपनी जिंदगी जियो
श्रिया ने अपने प्रशंसकों को बताया कि ये वो नहीं हैं और ना ही ये उनका नंबर हैं। जो व्यक्ति उनके नाम पर लोगों को मैसेज कर रहा है, वो उन्हीं लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा है, जिनकी वो खुद बहुत इज्जत करती हैं और जिनके साथ काम करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि ये बहुत अजीब और बेवकूफी भरा काम है। श्रिया ने धोखाधड़ी करने वाले शख्स को अपनी जिंदगी जीने की नसीहत दी।