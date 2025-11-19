श्रिया सरन के नाम पर किया जा रहा था फर्जीवाड़ा (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@shriya_saran1109)

श्रिया सरन का फर्जीवाड़े पर फूटा गुस्सा, बोलीं- जो भी ये कर रहा, तुरंत बंद करो

लेखन नेहा शर्मा 11:09 am Nov 19, 202511:09 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री श्रिया सरन ने हाल ही में खुलासा कि उनके नाम से फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। एक फर्जी नंबर से लोगों को किए जा रहे मैसेज से वो नाराज हो गईं। किसी शख्स ने उनका नाम और फोटो का इस्तेमाल कर दूसरों से संपर्क करना शुरू किया और खुद को श्रिया बताकर ठगी को अंजाम दिया। इसके बाद श्रेया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर सच्चाई सबके सामने रखी और अपने प्रशंसकों को सावधान रहने की सलाह दी।