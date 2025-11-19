'बिग बॉस 19': फरहाना की मां का अमाल मलिक को जवाब, गायक की बोलती हुई बंद

लेखन ज्योति सिंह 10:39 am Nov 19, 202510:39 am

क्या है खबर?

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' में फैमिली वीक चल रहा है। घर में इस वक्त 9 सदस्य मौजूद हैं, जिनके परिवार वाले उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। निर्माताओं ने आगामी एपिसोड का प्रोमो जारी कर दिया है। प्रोमाे में दिखाया गया है कि फरहाना भट्‌ट की मां घर में आई हैं, जिन्हें देखकर अभिनेत्री भावुक हो जाती हैं। इसके बाद फरहाना की मां, गायक अमाल मलिक को मुंहतोड़ जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर देती हैं।