LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'बिग बॉस 19': फरहाना की मां का अमाल मलिक को जवाब, गायक की बोलती हुई बंद
'बिग बॉस 19': फरहाना की मां का अमाल मलिक को जवाब, गायक की बोलती हुई बंद

'बिग बॉस 19': फरहाना की मां का अमाल मलिक को जवाब, गायक की बोलती हुई बंद

लेखन ज्योति सिंह
Nov 19, 2025
10:39 am
क्या है खबर?

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' में फैमिली वीक चल रहा है। घर में इस वक्त 9 सदस्य मौजूद हैं, जिनके परिवार वाले उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। निर्माताओं ने आगामी एपिसोड का प्रोमो जारी कर दिया है। प्रोमाे में दिखाया गया है कि फरहाना भट्‌ट की मां घर में आई हैं, जिन्हें देखकर अभिनेत्री भावुक हो जाती हैं। इसके बाद फरहाना की मां, गायक अमाल मलिक को मुंहतोड़ जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर देती हैं।

तंज

अमाल को तंज कसने पर देती हैं जवाब 

प्रोमो के मुताबिक, फरहाना की मां घर में आती हैं, जहां घरवाले गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हैं। वह गौरव खन्ना से बताती हैं कि उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। माहौल मस्ती-मजाक में बदलता है, तभी गायक अमाल फरहाना की तंज कसने लगते हैं। वह कहते हैं, "माफ करना लेकिन इसकी जुबान इतनी लंबी है।" ये सुनकर फरहाना की मां कहती हैं, 'आपसे थोड़ी छोटी है।' अमाल की बोलती बंद हो जाती है, और अन्य सभी घरवाले हंसने लगते हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो