अनीत पड्डा को रैंप वॉक करना पड़ा भारी, लाेग बोले- इस रोबोट को किसने लॉन्च किया?
क्या है खबर?
मोहित सूरी के निर्देशन में बनी म्यूजिकल-रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' से अनीत पड्डा राताें-रात मशहूर हो गई थीं। इस फिल्म में उनके साथ अहान पांडे नजर आए थे। फिल्म में अपनी मासूमियत और अदाकारी से लोगों को मंत्रमुग्ध करने वालीं अनीत को अब सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा है। दरअसल, अभिनेत्री ने रैंप वॉक में डेब्यू किया है, लेकिन उनकी वॉक लोगों का मन न मोह सकी। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने उन्हें नसीहत दे डाली।
ट्रोलिंग
रैंप वॉक करके ट्रोल हो रहीं अनीत
लैक्मे फैशन वीक के ग्रैंड फिनाले में अनीत ने डिजाइनर तरुण तहिलानी के लिए रैंप वॉक की। गोल्डन सीक्विन साड़ी में अभिनेत्री किसी अप्सरा से कम नजर नहीं आईं, लेकिन उनकी रैंप वॉक ने फजीहत करवा दी। आलम ये हुआ कि लोगों ने अनीत को बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, 'इस रोबोट को किसने लॉन्च किया?' दूसरे ने लिखा, 'उसे चलना नहीं आता, स्टेज पर भेजने से पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए थी।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
October 13, 2025
फिल्म
इस फिल्म में नजर आएंगी अनीत
अनीत के काम की बात करें तो उन्हें 2022 में रिलीज काजोल और विशाल जेठवा की फिल्म 'सलाम वेंकी' में देखा गया था। फिल्म में उनका किरदार छोटा था, लेकिन उन्होंने लोगों का ध्यान खींचा था। मुख्य अभिनेत्री के तौर पर उनकी डेब्यू फिल्म 'सैयारा' है, जिसकी सफलता का आनंद वह इन दिनों उठा रही हैं। फैंस जल्द ही अनीत को फिल्म 'न्याय' में देखेंगे, जिसका निर्देशन नित्या मेहरा और करण कपाड़िया कर रहे हैं।