अनीत पड्‌डा को लोगों ने सुनाई खरी-खरी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@lakmefashionwk)

अनीत पड्‌डा को रैंप वॉक करना पड़ा भारी, लाेग बोले- इस रोबोट को किसने लॉन्च किया?

लेखन ज्योति सिंह 05:31 pm Oct 13, 202505:31 pm

क्या है खबर?

मोहित सूरी के निर्देशन में बनी म्यूजिकल-रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' से अनीत पड्‌डा राताें-रात मशहूर हो गई थीं। इस फिल्म में उनके साथ अहान पांडे नजर आए थे। फिल्म में अपनी मासूमियत और अदाकारी से लोगों को मंत्रमुग्ध करने वालीं अनीत को अब सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा है। दरअसल, अभिनेत्री ने रैंप वॉक में डेब्यू किया है, लेकिन उनकी वॉक लोगों का मन न मोह सकी। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने उन्हें नसीहत दे डाली।