'नो एंट्री 2' से वरुण धवन के हटने की खबर सच या झूठ? मिल गया जवाब
क्या है खबर?
बॉलीवुड की चर्चित काॅमेडी फिल्म 'नो एंट्री 2' एक बार फिर चर्चा में है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई गईं कि वरुण धवन ने इस फिल्म से हाथ झाड़ लिए हैं। जाहिर है कि दिलजीत दोसांझ पहले ही इस प्रोजेक्ट से किनारा कर चुके हैं। वरुण के बाहर होने की खबर ने प्रशंसकों को फिर से मायूस कर दिया। जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली तो निर्माता बोनी कपूर को प्रतिक्रिया देनी पड़ गई।
बयान
बोनी ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी
जूम के साथ बातचीत में बोनी ने कहा, "हम नो एंट्री में एंट्री कर रहे हैं। वरुण और अर्जुन कपूर इस फिल्म में अहम किरदार में हैं। हम अपने दूसरे हीरो और अन्य कलाकारों को तय करने के लिए चर्चा कर रहे हैं।" बोनी ने अपनी प्रतिक्रिया से अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। दरअसल, एक दिन पहले मिड डे ने खबर दी थी कि 'भेड़िया 2' के चलते वरुण ने 'नो एंट्री 2' छोड़ दी है।
कहानी
पहले से ज्यादा रोमांचक होगी कहानी
'नो एंट्री 2' के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन दावा किया गया है कि ये फिल्म और ज्यादा राेमांच से भरपूर होगी। दिलजीत के बाहर होने के बाद वरुण और अर्जुन फिल्म में बने हुए हैं। हालांकि, अभिनेत्रियों को लेकर अपडेट नहीं आया है। बता दें कि ये फिल्म अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित 'नो एंट्री' का सीक्वल होगी। पहली किस्त में अनिल कपूर, सलमान खान, फरदीन खान और लारा दत्ता समेत अन्य सितारे थे।