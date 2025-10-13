'नो एंट्री 2' में वरुण धवन को लेकर आया ताजा अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@varundvn)

'नो एंट्री 2' से वरुण धवन के हटने की खबर सच या झूठ? मिल गया जवाब

लेखन ज्योति सिंह 03:44 pm Oct 13, 202503:44 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड की चर्चित काॅमेडी फिल्म 'नो एंट्री 2' एक बार फिर चर्चा में है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई गईं कि वरुण धवन ने इस फिल्म से हाथ झाड़ लिए हैं। जाहिर है कि दिलजीत दोसांझ पहले ही इस प्रोजेक्ट से किनारा कर चुके हैं। वरुण के बाहर होने की खबर ने प्रशंसकों को फिर से मायूस कर दिया। जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली तो निर्माता बोनी कपूर को प्रतिक्रिया देनी पड़ गई।