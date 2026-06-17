15 साल बाद इस फिल्म के जरिए साथ लौट रहे हैं अमृता खानविलकर-सुजय डहाके मनोरंजन Jun 17, 2026

15 साल बाद, अभिनेत्री अमृता खानविलकर और निर्देशक सुजय डहाके एक बार फिर साथ आ रहे हैं।

इस बार वे एक मराठी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'रक्ताफल' लेकर आ रहे हैं। इससे पहले, ये दोनों साल 2011 की पुरस्कार विजेता फिल्म 'शाला' में साथ काम कर चुके हैं।

अब इस बार, वे गोवा की पृष्ठभूमि पर बनी एक ऐसी कहानी पेश कर रहे हैं, जिसमें एक रहस्यमयी फल सबकी दुनिया बदल देता है।