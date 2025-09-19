दिशा पाटनी के घर गोलीबारी मामले में दिल्ली पुलिस को मिली सफलता, 2 नाबालिग हिरासत में
क्या है खबर?
अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर 12 सितंबर को तड़के करीब 3:30 बजे मोटरसाइकिल सावर 2 लोगों ने हमला किया, जिनकी पहचान रोहित गोदारा-गोल्डी बरार गिरोह के रविंद्र और अरुण के रूप में हुई। बुधवार को दिशा के घर पर गोलीबारी करने वाले 2 बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो गए थे। अब दिल्ली पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। दरअसल, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 नाबालिगों को दिल्ली में हिरासत में लिया है।
मामला
क्यों किया घर पर हमला?
दिल्ली पुलिस ने ANI को बताया कि उन्होंने दिशा के घर गोलीबारी मामले में 2 नाबालिगों को हिसारत में किया गया है। बता दें कि गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और पाटनी परिवार को साफ शब्दों में कहा कि संतो का अपमान नहीं सहा जाएगा। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने बताया था कि दिशा की बहन खुशबू पाटनी द्वारा प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य को लेकर की गई टिप्पणी का बदला लिया गया है।
ट्विटर पोस्ट
ANI ने दी जानकारी
