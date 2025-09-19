दिशा पाटनी के घर गोलीबारी मामले आया अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@dishapatani)

दिशा पाटनी के घर गोलीबारी मामले में दिल्ली पुलिस को मिली सफलता, 2 नाबालिग हिरासत में

लेखन दीक्षा शर्मा 01:03 pm Sep 19, 202501:03 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर 12 सितंबर को तड़के करीब 3:30 बजे मोटरसाइकिल सावर 2 लोगों ने हमला किया, जिनकी पहचान रोहित गोदारा-गोल्डी बरार गिरोह के रविंद्र और अरुण के रूप में हुई। बुधवार को दिशा के घर पर गोलीबारी करने वाले 2 बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो गए थे। अब दिल्ली पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। दरअसल, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 नाबालिगों को दिल्ली में हिरासत में लिया है।