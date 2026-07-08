अयोध्या से जुड़ा महानायक अमिताभ बच्चन का दिल, अब तक कर चुके 90 करोड़ का निवेश

अयोध्या से जुड़ा महानायक अमिताभ बच्चन का दिल, अब तक कर चुके 90 करोड़ का निवेश
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने राम नगरी अयोध्या में कुल 90 करोड़ रुपये का एक बड़ा और ऐतिहासिक निवेश किया है। इस भारी-भरकम निवेश में साल 2024 में खरीदा गया उनका 15 करोड़ रुपये का एक आलीशान प्लॉट भी शामिल है। इसके बाद बिग बी ने पिछले साल 40 करोड़ रुपये की लागत से 25,000 स्क्वायर फुट की एक बड़ी जमीन अपने नाम की थी, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस साल उन्होंने 35 करोड़ रुपये में 2.67 एकड़ जमीन और खरीदी है।
जमीन की इन निजी खरीदारियों के अलावा, अमिताभ के पारिवारिक ट्रस्ट ने साल 2025 में राम मंदिर के बिल्कुल पास एक बहुत बड़ा प्लॉट भी खरीदा है, जिसका उद्देश्य वहां एक भव्य स्मारक का निर्माण करना है। अयोध्या के प्रति महानायक का ये लगाव और निवेश इन दिनों हर तरफ सुर्खियों में है।
अमिताभ का अयोध्या से सिर्फ बिजनेस नहीं
अमिताभ का अयोध्या से नाता सिर्फ बिजनेस या मुनाफे का नहीं है, बल्कि इसके पीछे उनका एक गहरा निजी और भावनात्मक जुड़ाव है। रियल एस्टेट डेवलपर अभिनंदन लोढ़ा ने ये खुलासा करते हुए बताया कि बच्चन साहब ने खुद उनसे कहा था, "मैं उत्तर प्रदेश से हूं और मुझे अयोध्या जी में जमीन लेनी है।"
आज राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है और नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ शहर का कायाकल्प हो रहा है। ऐसे में बिग बी का यह बड़ा निवेश न सिर्फ उनकी अपनी मिट्टी और जड़ों के प्रति अटूट प्यार को दिखाता है, बल्कि भविष्य के लिहाज से उनके एक बेहद समझदारी भरे आर्थिक फैसले को भी साबित करता है।