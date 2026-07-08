अयोध्या से जुड़ा महानायक अमिताभ बच्चन का दिल, अब तक कर चुके 90 करोड़ का निवेश मनोरंजन Jul 08, 2026

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने राम नगरी अयोध्या में कुल 90 करोड़ रुपये का एक बड़ा और ऐतिहासिक निवेश किया है। इस भारी-भरकम निवेश में साल 2024 में खरीदा गया उनका 15 करोड़ रुपये का एक आलीशान प्लॉट भी शामिल है। इसके बाद बिग बी ने पिछले साल 40 करोड़ रुपये की लागत से 25,000 स्क्वायर फुट की एक बड़ी जमीन अपने नाम की थी, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस साल उन्होंने 35 करोड़ रुपये में 2.67 एकड़ जमीन और खरीदी है।

जमीन की इन निजी खरीदारियों के अलावा, अमिताभ के पारिवारिक ट्रस्ट ने साल 2025 में राम मंदिर के बिल्कुल पास एक बहुत बड़ा प्लॉट भी खरीदा है, जिसका उद्देश्य वहां एक भव्य स्मारक का निर्माण करना है। अयोध्या के प्रति महानायक का ये लगाव और निवेश इन दिनों हर तरफ सुर्खियों में है।