अमिताभ बच्चन इन फिल्मों से रचेंगे इतिहास, एक के लिए तो नेशनल टीवी पर भरी हामी 

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों से दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं। आज भी उनकी फिल्मों को लेकर प्रशंसक उतने ही लालायित रहते हैं, जितने पहले रहा करते थे। उन्हें आखिरी बार 'कल्कि 2898 AD' में देखा गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आने वाले दिनों में भी अपनी फिल्मों से बिग बी टिकट खिड़की पर धमाका करने के लिए तैयार हैं। एक नजर अमिताभ की आने वाली फिल्मों पर।

#1 'कल्कि 2898 AD 2' अमिताभ ने फिल्म 'कल्कि 2898 AD' में अश्वत्थामा का किरदार इतनी शिद्दत से निभाया कि वो फिल्म के हीरो प्रभास पर भी भारी पड़ गए थे। दुनियाभर में 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी इस फिल्म में दीपिका पादुकोण भी थीं। अब अमिताभ, नाग अश्विन के निर्देशन में बनी अपनी इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल में नजर आने वाले हैं और इस बार उनकी भूमिका और बड़ी होने वाली है, जो पिछली बार से ज्यादा शानदार होगी।

#2 'आंखें 2' साल 2002 में अमिताभ की फिल्म 'आंखें' ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी। अब इस फिल्म का सीक्वल 'आंखें 2' आ रहा है और फिर अमिताभ धमाल मचाने वाले हैं। उनके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा और संजय दत्त को भी देखा जाएगा। 2026 में रिलीज होने वाली अभिनव देव की इस फिल्म में अमिताभ खलनायक का किरदार निभाने वाले हैं। फिल्म के सीक्वल पर काम तो चल रहा है, लेकिन इससे जुड़ा कोई ताजा अपडेट सामने नहीं आया है।

#3 'ब्रह्मास्त्र पार्ट 2' रणबीर कपूर अभिनीत 'ब्रह्मास्त्र' ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक कमाई न की हो, लेकिन इसके हैरतअंगेज VFX ने खूब वाहवाही लूटी थी। अमिताभ की भारी आवाज से ये फिल्म खुलती है। उनकी दमदार अदाकारी ने भी इसमें चार चांद लगा दिए थे। अब अमिताभ 'ब्रह्मास्त्र 2' में अपनी मौजूदगी से महफिल लूटने के लिए तैयार हैं। दूसरे भाग में उनकी मुख्य भूमिका होगी। अयान मुखर्जी के निर्देशन वाली ये फिल्म अगले साल दिसंबर में रिलीज होगी।

#4 'सेक्टर 84' अमिताभ को दर्शक कोर्टरूम थ्रिलर फिल्मों में देखना खूब पसंद करते हैं। 'पिंक' और 'बदला' में उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया था। अब वो निर्देशक रिभु दासगुप्ता की कोर्टरूम थ्रिलर में दिखाई देने वाले हैं। बता दें कि अमिताभ् और रिभु की साथ में ये तीसरी फिल्म होगी। इससे पहले रिभु के साथ अमिताभ 'युद्ध' और 'तीन' जैसी 2 फिल्मों में काम कर चुके हैं। निर्देशक ने अमिताभ संग काम करने को लेकर खुशी भी जाहिर की थी।