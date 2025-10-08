LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / अमिताभ बच्चन के साथ 'झुंड' में काम कर चुके अभिनेता प्रियांशु छेत्री की बेरहमी से हत्या
अमिताभ बच्चन के साथ 'झुंड' में काम कर चुके अभिनेता प्रियांशु छेत्री की बेरहमी से हत्या
'झुंड' में काम कर चुके इस अभिनेता की मौत

अमिताभ बच्चन के साथ 'झुंड' में काम कर चुके अभिनेता प्रियांशु छेत्री की बेरहमी से हत्या

लेखन नेहा शर्मा
Oct 08, 2025
06:01 pm
क्या है खबर?

फिल्म 'झुंड' में अमिताभ बच्चन के साथ काम कर चुके अभिनेता प्रियांशु छेत्री की नागपुर में हत्या कर दी गई है। प्रियांशु फिल्म में एक छोटी भूमिका में थे। खबर है कि आपसी रंजिश के चलते आरोपी ने बेरहमी से गला रेतकर प्रियांशु काे मौत के घाट उतार दिया। मामला नागपुर के जरीपटका थाना क्षेत्र के नारा इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक देर रात प्रियांशु को तार से बंधी हुई अवस्था में बेहोश पाया गया।

कारण

सामने आई हत्या की वजह

स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर प्रियांशु को मेयो अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि प्रियांशु उर्फ बाबू छेत्री पर पहले भी कुछ अन्य आपराधिक मामले दर्ज थे। उसकी बहन शिल्पा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर ध्रुव शाहू नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में हत्या का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है।

ट्विटर पोस्ट

अभिनेता प्रियांशु छेत्री की हत्या

फिल्म और किरदार

'झुंड' में प्रियांशु ने 'बाबू' बनकर लूटी थी वाहवाही

बता दें कि बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा 'झुंड' में अमिताभ ने विजय बरसे नाम के एक सेवानिवृत्त स्पोर्ट्स टीचर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में कई कलाकार नजर आए थे, जिनमें से एक बाल कलाकार प्रियांशु भी शामिल था। पिछली बार साल 2022 में वो तब चर्चा में आया था, जब नागपुर पुलिस ने उसे करीब 5 लाख रुपये की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। प्रियांशु ने 'झुंड' में बाबू छेत्री का किरदार निभाकर खूब वाहवाही लूटी थी।