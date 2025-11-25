अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025: यहां देखें विजेताओं की पूरी सूची

53वें अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 के लिए विजेताओं की सूची जारी कर दी गई है। इस साल दुनियाभर के टीवी जगत की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों को सम्मानित करने का आयोजन न्यूयॉर्क शहर में हुआ। पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ को उनकी फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ टीवी फिल्म/मिनी-सीरीज के लिए नामांकन मिला था। हालांकि, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 के लिए विजेताओं के नाम यहां देखें।

विजेता अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 विजेताओं की सूची सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ओरिओल प्ला को 'यो, एडिक्टो' के लिए मिला है। स्पेन की यह वेब सीरीज 2024 में आई थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अन्ना मैक्सवेल मार्टिन को क्राइम वेब सीरीज 'अनटिल आई किल यू' के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट-फॉर्म सीरीज का खिताब 'ला मीडियाट्राइस' (मध्यस्थ) को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ टीवी मूवी/मिनी-सीरीज का पुरस्कार 'लॉस्ट बॉयज एंड फेयरीज' को मिला है। इसी श्रेणी में 'अमर सिंह चमकीला' को नामांकन मिला था।

पुरस्कार इनको भी मिला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खेल डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार 'इट्स ऑल ओवर: द किस दैट चेंज्ड द स्पैनिश फुटबॉल' को दिया गया है। समाचार के लिए अंतरराष्ट्रीय एमी: 'गाजा: सर्च फॉर लाइफ' को मिला, वहीं आर्ट प्रोग्रामिंग पुरस्कार 'रयुइची साकामोटो: लास्ट डेज' के हिस्से में आया। बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री के लिए पुरस्कार 'हेल जम्पर (एक्सपेक्टेशन टीवी द्वारा निर्मित)' को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार हैप्पी प्रिंस द्वारा निर्मित 'RIVALS' मिला। करंट अफेयर्स के लिए एमी पुरस्कार: 'डिस्पैचेस: किल जोन: इनसाइड गाजा' को मिला।