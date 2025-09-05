अमिताभ बच्चन ने लालबाग के राजा को दान किए 11 लाख रुपये, यहां देखिए वीडियो 

LOADING...
गणेशोत्सव पर अमिताभ बच्चन का बड़ा योगदान

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 05, 2025
09:38 am
क्या है खबर?

हर साल की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी पूरे देश में पूरे हर्षों-उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। खासकर महाराष्ट्र में इसकी भव्यता देखने लायक होती है। गणेशोत्सव के मौके पर बॉलीवुड सितारे भी लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचते हैं। अब इसी कड़ी में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने लालबाग के राजा को 11 लाख रुपये दान किए हैं। अमिताभ का यह योगदान उनके श्रद्धा और भक्ति भाव को दर्शाता है।

वीडियो

सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने साझा किया वीडियो

सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें लालबागचा राजा के सचिव सुधीर साल्वी भगवान गणेश की भव्य मूर्ति के पास 11 लाख रुपये का चेक पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'अमिताभ बच्चन जी ने लालबागचा राजा को उदारतापूर्वक 11 लाख रुपये दान किए, जिसे सचिव सुधीर साल्वी जी ने प्राप्त किया।' हाल ही में ऐश्वर्या राय बच्चन भी लालबाग दर्शन करने पहुंची थीं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो