अमिताभ बच्चन ने लालबाग के राजा को दान किए 11 लाख रुपये, यहां देखिए वीडियो 

वीडियो

सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने साझा किया वीडियो

सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें लालबागचा राजा के सचिव सुधीर साल्वी भगवान गणेश की भव्य मूर्ति के पास 11 लाख रुपये का चेक पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'अमिताभ बच्चन जी ने लालबागचा राजा को उदारतापूर्वक 11 लाख रुपये दान किए, जिसे सचिव सुधीर साल्वी जी ने प्राप्त किया।' हाल ही में ऐश्वर्या राय बच्चन भी लालबाग दर्शन करने पहुंची थीं।