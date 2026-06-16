'लगान ने मुझे खत्म किया' अभिनेता अमीन हाजी का चौंकाने वाला खुलासा, फिर ऐसे बने निर्देशक

अमीन ने लेखक और निर्देशक बनने की राह पकड़ी

'लगान' के बाद, निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ने अमीन को स्क्रीनराइटिंग की सलाह दी। इसी के चलते उन्होंने 'स्वदेस' (2004) को मिलकर लिखा।

इसके बाद उन्होंने 'हॉन्टेड- 3D' और 'डेंजरस इश्क' जैसी फिल्मों में भी काम किया। इतना ही नहीं, 2021 में उन्होंने अपनी फिल्म 'कोई जाने ना' का निर्देशन भी किया।

आज जब अमीन पीछे मुड़कर देखते हैं, तो लगान को एक 'शानदार यूनिवर्सिटी' बताते हैं, जिसने उन्हें फिल्मों के नए पहलुओं को समझने और एक कलाकार के तौर पर निखरने का मौका दिया।