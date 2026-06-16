'लगान ने मुझे खत्म किया' अभिनेता अमीन हाजी का चौंकाने वाला खुलासा, फिर ऐसे बने निर्देशक
अभिनेता अमीन हाजी, जिन्होंने 'लगान' में यादगार बघा का किरदार निभाया था ने, हाल ही में बताया कि कैसे फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद उन्हें वैसी ही सार्थक भूमिकाएं नहीं मिलीं।
उनका कहना है, 'सच तो यह है कि 'लगान' ने मुझे खत्म कर दिया।' उन्होंने आगे बताया कि आमिर खान की उस पीरियड ड्रामा जैसी दमदार पटकथा या किरदार उन्हें फिर कभी नहीं मिला।
अमीन ने लेखक और निर्देशक बनने की राह पकड़ी
'लगान' के बाद, निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ने अमीन को स्क्रीनराइटिंग की सलाह दी। इसी के चलते उन्होंने 'स्वदेस' (2004) को मिलकर लिखा।
इसके बाद उन्होंने 'हॉन्टेड- 3D' और 'डेंजरस इश्क' जैसी फिल्मों में भी काम किया। इतना ही नहीं, 2021 में उन्होंने अपनी फिल्म 'कोई जाने ना' का निर्देशन भी किया।
आज जब अमीन पीछे मुड़कर देखते हैं, तो लगान को एक 'शानदार यूनिवर्सिटी' बताते हैं, जिसने उन्हें फिल्मों के नए पहलुओं को समझने और एक कलाकार के तौर पर निखरने का मौका दिया।