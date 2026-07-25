NEET पेपर लीक: छात्रों का संघर्ष रंग लाया, शिक्षा मंत्री ने दिया इस्तीफा, सितारों ने भी सराहा

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET परीक्षा के पेपर लीक के आरोपों को लेकर छात्रों के कई हफ्तों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच अपना इस्तीफा सौंप दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी का इंतजार कर रहे इस इस्तीफे का जवाबदेही की मांग कर रहे छात्रों ने दिल खोलकर स्वागत किया है।

धर्मेंद्र ने कहा कि वे शिक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि किसी भी छात्र को परीक्षा में होने वाली गड़बड़ी की वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए।